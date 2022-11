Gracias a una batalla legal que duró seis años y terminó en febrero con un acuerdo judicial entre la selección femenina y US Soccer, el organismo que rige el fútbol en Estados Unidos, el premio ganado en esta Copa del Mundo se dividirá a partes iguales entre las jugadoras de la selección nacional masculina y femenina.



La norma también prevé el reparto de las cantidades percibidas por la selección estadounidense en las próximas ediciones del Mundial de Fútbol Femenino.

Este martes, la selección masculina venció a Irán por 1 a 0, confirmando su lugar en los octavos de final. La victoria también garantizó al menos un premio acumulado de 13 millones de dólares, que se dividirá en partes iguales entre los equipos masculino y femenino.



Es decir, cada uno recibirá 6,5 millones de dólares. Según el sitio web "Front Office Sports", esta cantidad ya es mayor a lo que recibió la selección femenina de Estados Unidos en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo combinadas, 6 millones de dólares.

Christian Pulisic sends a message of support to his USMNT teammates ❤️🇺🇸



(via @AreaSportsNet, @Adimitri24) pic.twitter.com/Vk0yculZfA — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

En los Estados Unidos, el fútbol femenino tiene mucho más éxito que el fútbol masculino a nivel internacional. El país es cuatro veces campeón de la Copa Mundial Femenina, con títulos en 1991, 1999, 2015 y 2019.



La división fue una victoria lograda después de seis años de una batalla legal entre la selección femenina y los líderes del fútbol del país. US Soccer, la entidad que organiza el fútbol en el país, ha estado bajo una gran presión: en Estados Unidos, muchas jugadoras son más conocidas que los hombres, como Megan Rapinoe, una de las líderes de la demanda.



La demanda enfureció a los patrocinadores después de que la federación estadounidense argumentara en documentos judiciales que los jugadores tenían menos talento. El entonces presidente del organismo, Carlos Cordeiro, incluso renunció tras las críticas sufridas.



En 2020, tras una derrota judicial, Joe Biden, entonces todavía candidato a presidente, amenazó con recortar recursos para la Copa del Mundo de 2026, que Estados Unidos albergará con Canadá y México, en caso de ser elegido.



"Al equipo femenino, que no se rindan en esta lucha. Aún no ha terminado. Para US Soccer: igual salario ahora. Si no, cuando sea presidente, puede ir a otro lado para obtener fondos para la Copa del Mundo”, escribió Biden.



En febrero de este año, la Comisión de Igualdad Salarial, organismo público del gobierno de EE. UU., indicó que estaba de acuerdo con la demanda de los jugadores de igualdad salarial para los jugadores y jugadoras de la selección nacional. Poco después, la federación cedió y aceptó el cambio. Además de aceptar el mismo tipo de pago para hombres y mujeres, la federación también pagó 22 millones de dólares en concepto de reparación.





Dimitrius Dantas

O GLOBO - GDA