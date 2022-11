En la previa del partido entre Senegal contra Ecuador por la tercera fecha del Grupo A, el director técnico Aliou Cissé recordó el choque que tuvo en Rusia 2018 con la selección dirigida en aquel entonces por Pekerman.



Hace cuatro años, a Senegal le valía con un empate para avanzar, pero un gol de Yerry Mina en el minuto 74 les condenó a la eliminación. Además, se convirtieron en el primer equipo de la historia en quedar eliminado por la regla del juego limpio.



Empatado a todo con Japón, el número de tarjetas inclinó la balanza del lado de los asiáticos y el prometedor equipo de Senegal tuvo que hacer las maletas.

Cissé, que de nuevo se juega la supervivencia contra un equipo latinoamericano, esta vez frente a la joven Ecuador, asegura que tiene fresco el recuerdo de aquel duelo y que la experiencia pude servirles para afrontar este nuevo reto. "Si tenemos una lección que sacar de aquel duelo es que en un partido de un Mundial no te puedes despistar ni un segundo. Un partido no son 45 o 50 minutos", asegura el seleccionador africano.



Recuerda que frente a la Colombia de James Rodríguez y Falcao, Senegal dominó el encuentro, lo tenía atado y bien atado, pero en un saque de córner Mina se elevó por encima de la defensa africana y acabó con el sueño senegalés.

"Basta con un segundo, con un detalle, para que te marquen. Todo se juega en los detalles, no podemos bajar la guardia", señala Cissé. Entonces, Senegal podía jugar con la calculadora, porque el empate les valía. Cuatro años más tarde, frente a Ecuador, no hay ningún resquicio para la especulación. A los Leones solo les sirve la victoria y Cissé cuenta con la motivación de sus jugadores para conseguirla frente a un equipo reputado por su impermeabilidad defensiva.



Contra Ecuador, Senegal se juega mucho. Entre otras cosas, demostrar que puede vivir sin Sadio Mané. El segundo de la tabla del reciente Balón de Oro no puede participar en el Mundial por lesión, pero Cissé recuerda que está muy presente en la concentración y que llama cada día para mostrar su respaldo a los jugadores.



El objetivo de Senegal es superar la fase de grupos 20 años después de que Cissé y sus compañeros lo hicieran en Corea del Sur, donde derrotaron en el partido inaugural a una Francia que defendía título de 1998 y a Suecia en octavos con un gol de oro de Henri Camara antes de caer en cuartos frente a Turquía.



