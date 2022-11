Qatar volvió a caer. El conjunto anfitrión del Mundial perdió ante Senegal 1-3 en su segunda salida. Aunque en esta oportunidad llegó a tener mejores muestras de ataque- no en vano marcó su primer gol en la historia de las Copas-, la inferioridad frente a su rival se hizo patente durante todo el compromiso.

Ahora, cuando tan solo le queda el partido ante Países Bajos en la fase de grupos, que sobre el papel debería ganar por goleada para pasar a los octavos, reluce que en general ya es el peor anfitrión en la historia de los Mundiales.



Qatar, el peor anfitrión de la historia

El anfitrión del mundial, Catar, prácticamente firmó su eliminación en esta primera fase. Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Qatar, que hasta hace tres meses no estaba programado para disputar el partido inaugural por “beneficio y comodidad”- según consideraba la Fifa-, está jugando su primera Copa del Mundo.



Desde 1934, cuando la segunda edición cayó en las manos perversas de Mussolini, en Italia, un país no debutaba en el certamen por ser sede. Situación que, en medio de documentadas denuncias por violaciones de Derechos Humanos, recuerda la poca tradición futbolística de Qatar.



Aun así, con el juego del domingo 20 de noviembre entre su selección y Ecuador, el pequeño emirato, aislado hace unos años en su propia región, se convirtió oficialmente en el epicentro del balompié global.



Qatar, dirigido por el español Félix Sánchez Bas, podría considerarse un equipo de autor. El entrenador, forjado en La Masía, llegó al país en 2006 para hacer parte de la Aspire Academy, iniciativa estatal enfocada en el desarrollo de atletas nativos.



Luego, en una especie de escalera empresarial, Sánchez pasó por las principales categorías inferiores hasta llegar a la selección de mayores, en 2017. Y, con su arribo, la edificación del plantel que buscó retar la lógica para superar lo hecho por Sudáfrica en 2010- eliminado en primera ronda tras una victoria, un empate y una derrota- y no ser el peor local de la historia de los Mundiales. Pero, a falta de un juego, ya está claro que no lo logró.



En el camino a la cita, aupado en la colaboración institucional, Qatar tuvo varias pruebas internacionales. En 2019, se quedó con la Copa de Asia. Ese mismo año, disputó la Copa América. Después, con la idea de pelear un lugar en la Copa Asiática de 2023, participó de las eliminatorias de su zona y logró siete victorias y un empate en ocho partidos.



El año pasado, quedó tercero en la Copa de la Concafaf y disputó las eliminatorias de la Uefa. Contando amistosos, jugó 56 partidos en su preparación al Mundial. Un fogueo express que encontró en el desafío real rivales superiores. Por eso, lo suyo ya se percibe como un fracaso, propio y general.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

