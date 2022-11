Luego de la victoria agónica por 2-0 de Irán sobre Gales en el grupo B, el periodista Carlos Antonio Vélez recordó al extécnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz, quien en este momento está al mando de la selección asiática y que en la mañana de este viernes dio un batacazo a los europeos liderados por Gareth Bale.



Esto fue lo que dijo el comunicador:

"¿Qué pasaría? Pese a la cantidad enorme de mentes privilegiadas que hay en redes hoy no he podido encontrar un meme alusivo a este hombre. Raro, ¿no?", mencionó Vélez haciendo una clara referencia a las personas que criticaron las decisiones del portugués cuando estuvo al mando de la tricolor, que finalmente no pudo clasificar a diferencia de Irán.

Qué pasaría? Pese a la cantidad enorme de mentes privilegiadas q hay en redes hoy no he podido encontrar un meme alusivo a este hombre. Raro no ? pic.twitter.com/nX1LK5eMNw — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 25, 2022

Dos goles de Rouzbeh Cheshmi -en el minuto 98- y otro de Ramin Rezaihan -en el 101- le permitieron a Irán obtener los tres preciados puntos sobre Gales, que jugó desde el 86 con un jugador menos, por la expulsión de su portero, Wayne Henneseey -el primer excluido del Mundial- y en la que a Bale, cinco veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, se le aguó su récord de internacionalidades, que elevó a 110 en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan.



El portugués Queiroz declaró que sus “chicos estuvieron brillantes” y que no tiene “palabras para agradecérselo”. Las palabras llegaron después de que en el encuentro por el grupo B su equipo casi ‘enloqueciera’ al ver las dos anotaciones.



REDACCIÓN DEPORTES

