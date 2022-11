En el minuto 54 del partido de este lunes de Portugal, el primer gol del país europeo lo celebró como propio el delantero Cristiano Ronaldo, llevándose la ovación del público, aunque este no alcanzó a tocar el balón. La hinchada creyó que así fue y no fue hasta la repetición que quedó claro que él no había anotado el tanto.



Lea también: España y Alemania tuvieron un choque estelar: vibrante empate en Qatar

El gol con el que Portugal abrió el marcador en su partido contra Uruguay, habría sido gracias a un intento de centro del mediocampista Bruno Fernandes, quién golpeó el balón para que llegara a Cristiano Ronaldo, pero este no llegó a tocar el balón, sin embargo, el amague de cabeceada de Cristiano fue suficiente para confundir al arquero uruguayo Rochet Álvarez y que la trayectoria del balón llegara hasta el fondo de la red.

Cristiano se encontraba perfectamente habilitado cuando el Fernandes disparó el centro que iba en dirección a la cabeza del delantero. Cristiano salta, llevándose la atención del público, y en particular, la del arquero, hace el movimiento de cabecear el balón, el cual no alcanzó a tocar, pero logra despistar al guardameta que no alcanza a atajar el balón que iba en dirección a la portería.



(Le puede interesar: Luis F. Suárez salió a cobrar en el Mundial de Qatar: 'Estamos vivos'.

Le roba el gol a su compatriota bruno y lo celebra como si lo hubiera marcado el, menudo ego tiene cristiano pic.twitter.com/shIzLqFRtv — Espacio de la roja🇪🇸🇦🇷 (@Barcelona2022op) November 28, 2022

¿Cristiano merecía celebrar el gol?

Si bien el amague se Cristiano fue fundamental para lograr el primer tanto de Portugal, el hombre celebró el gol como suyo, y se llevó los aplausos y ovaciones de todo el público, a pesar de que el autor real del gol fue Bruno Fernandes, según le otorgó la FIFA.

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo, partido contra Uruguay. Foto: EFE

El partido entre Portugal y Uruguay, se jugó a las 2 de la tarde de este lunes (hora colombiana), en el cual el dominio de la pelota lo mantuvo por encima del 60 por ciento el equipo europeo, y superando al equipo uruguayo en dos goles por cero, con otro gol de Fernandes marcado de penalti.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

REDACCIÓN DEPORTES

Más noticias