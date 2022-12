¿Salió el balón o no? El gol de la victoria de Japón ante España (2-1), que provocó indirectamente la eliminación de Alemania el jueves en Doha, dolió especialmente entre los hinchas de la 'Mannschaft', entre los cuales dará que hablar en los próximos días.

Si en lugar de ganar Japón hubiera empatado, la Mannschaft se habría clasificado por la diferencia de goles, tras su victoria 4-2 ante Costa Rica.



En el minuto 51, el japonés Kaoru Mitoma se lanza a por una pelota que se perdía por la línea de fondo y centra para que Ao Tanaka anote el segundo tanto nipón. Según las imágenes de televisión a cámara lenta parece que el balón supera los límites del terreno de juego cuando Mitoma se tira para centrar a Tanaka. El árbitro, el sudafricano Victor Gomes, concedió el gol tras repasar la acción en el VAR (51).

La opinión del autor del polémico gol



"Desde mi punto de vista, creo que la pelota estaba a mitad fuera, pero no pude verlo bien por la velocidad, estaba concentrado en el hecho de marcar", declaró el goleador en conferencia de prensa como mejor hombre del partido.



"Hay una posibilidad de que el balón hubiese salido, y si hubiese sido el caso y no hubiese habido gol, no estaría decepcionado. Al final, es gol, por lo que estoy muy feliz", añadió.

En redes sociales circula imagen que muestra la medida exacta por la cual el balón seguía en juego y por lo cual el japonés es válido.



Cabe recordar que, según el reglamento, el balón debe abandonar en su totalidad el terreno de juego para que la jugada se termine. Según esta medición, el balón no salió por apenas 1,88 milímetros.

Preguntado por esta jugada, el seleccionador español Luis Enrique Martínez declaró: "He visto una foto que debe estar trucada o manipulada, no puede ser que esa foto sea verdad. No tengo nada que decir. Menos mal que el equipo entra en modo colapso una vez cada cuatro años, sino el nene no aguanta".



Su homólogo japonés, Hajime Moriyasu, también habló de la jugada conflictiva: "Sobre si el balón está fuera o no, hay una tecnología excelente en nuestros días. Pero el árbitro estimó que estaba todavía en juego. Hubiéramos aceptado su decisión, fuera cual fuera, pero él decidió (que el tanto era válido)", añadió.



