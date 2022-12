El Mundial de Qatar 2022 acogió a 32 selecciones que lograron clasificar al torneo internacional, sin embargo, hay países que nunca han logrado pasar a la fase de grupo o las eliminatorias.

La primera Copa Mundial se disputó en Uruguay en 1930, en este torneo participaron 13 selecciones y siete de ellas fueron latinoamericanas: Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, México y Chile.



Las otras seis selecciones fueron: Estados Unidos, Yugoslavia, Rumanía, Bélgica y Francia. Desde entonces la cita mundialista reúne cada cuatro años a los aficionados del fútbol.



(Además: Así se jugarán los cuartos de final: día, hora y TV)

A pesar de ser una competencia con 92 años de antigüedad, son varias las selecciones que nunca han podido participar de un Mundial, entre ellas una latinoamericana.



Cabe resaltar que a partir del Mundial 2026 el número de participantes pasa de 32 a 48, aunque aún no se ha decidido si serán 12 o 16 grupos.



“Ya están pensando en la Copa Mundial del 2026, 48 selecciones, es algo que no se ha decidido, si habrá 16 grupos con tres selecciones o 12 con cuatro equipos, ya se verá, no lo decidiremos nosotros, esa decisión la tomará el consejo el próximo año”, comentó Arsene Wenger, director de Desarrollo Mundial del Futbol de la FIFA.



(Lea también: Mundial Qatar: estos son los mejores momentos de los octavos).



Países que nunca han ido a un Mundial

Europa

-Albania

-Andorra

-Armenia

-Bielorrusia

-Estonia

-Finlandia

-Georgia

-Kazajistán

-Letonia

-Luxemburgo

-Macedonia del Norte

(Lea también: Así cambiará el uniforme que Argentina usará en los cuartos de final)

África

-Cabo Verde

-Etiopía

-Guinea

-Kenia

-Liberia

-Libia

-Madagascar

-Malawi

-Ruanda

-Sudán

-Tanzania

-Uganda

-Zimbabue



(Le puede interesar: Las publicaciones de Amrabat que levantaron la polémica tras derrota de España)

Asia

-Afganistán

-Bangladesh

-Camboya

-Filipinas

-Hong Kong

- Jordania

-Malasia

-Mongolia

-Nepal

-Pakistán

-Palestina

-Singapur

-Siria

-Tailandia

​(Además: Al borde del infarto: reacción de periodista marroquí tras eliminación de España)

América Latina

-Bermudas

-Guatemala

-Nicaragua

-Puerto Rico

-República Dominicana

-Venezuela



(Lea también: Luisito Comunica mostró cómo son los barrios pobres en Qatar)

Oceanía

-Fiyi

-Islas Cook

-Islas Salomon

-Nueva Caledonia

-Papua

-Nueva Guinea

-Samoa

-Tahití

-Tonga

-Vanuatu

Más noticias

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS