En Argentina, después de la derrota de su equipo ante Arabia Saudí en el Mundial de Qatar, los dos partidos que quedan se viven como una final.

El primero de ellos, programado para este sábado, ante México, ya empieza a dejar escenas que dan cuenta de la reconocida pasión de los argentinos por el fútbol.



Una de un padre que se niega a ir al grado de su hija, porque está programado para el mismo día, es quizá la más comentada.



'¿Soy el único papá al que le gusta el fútbol?'

Messi, tras inesperada derrota de selección árabe a Argentina. Foto: EFE

En una grabación de pantalla compartida por la joven implicada, se le ve discutir con su padre por cuenta de la coincidencia entre su grado de universidad y el partido de Argentina vs. México.



En el audio de la charla por WhatsApp, se le escucha al hombre asegurar: "Te amo hasta el infinito, me saco un riñón y te lo doy, pero no me pidas esto".



Luego, en ese mismo tono, el sujeto le dice a su hija: "No me hinches las pelotas, es un diploma, yo nunca fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro".



Después de discurrir en ese mismo sentido, el hombre lanza: "Voy a ir a hablar al colegio, están todos locos, me parece una joda. No me cabe la duda de que hay una... que no le gusta el fútbol y pone esto".



"No puede ser esto, ¿soy el único papá al que le gusta al fútbol?", se pregunta al final de la conversación.



En la parte escrita, el padre le pide a la hija que hable con los papás de sus amigas para firmar una carta y solicitar el cambio de fecha.



"Pa, no se puede... es re importante", se limita a decir la joven.

Se gradúa la hija el mismo día de Argentina - México... JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/6fXucwwsoz — Futbol Sin Cracks (@FutbolSinCrack) November 25, 2022

