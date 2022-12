El fútbol ya salvó al Mundial (Meluk le cuenta)

El primer titular de portada que publicamos en este cubrimiento especial de EL TIEMPO, el pasado 18 de noviembre, fue: “¡Que el fútbol salve al Mundial!”. Este viernes, en los partidos que abrieron la fase de cuartos de final, con la eliminación de Brasil, la victoria de Croacia en desempate por penaltis, con la clasificación de Argentina y la batalla holandesa hasta el tiro a tiro de los penaltis —perdón, de Países Bajos, qué enredada nos ha pegado el rey Guillermo Alejandro con el cambio oficial del nombre—, pues quedó claro que el fútbol ya salvó a este Mundial y, de paso, a la Fifa. Y el fútbol fue justo con Argentina, pero injusto con Brasil.

Fue justo con Argentina porque fue más a lo largo del partido con su extratiempo, y porque a pesar del valiente empuje de Países Bajos que le permitió igualar un 2-0 abajo en un final para el infarto, Argentina tuvo claridad, temple y valor. Personalidad para enfrentarse a un equipo envenenado que le jugó a la suramericana y no a la europea, que le braveó como en la final de una Libertadores.



(Lea también:



- Qatar 2022: ¡Ni Messi!, ‘Dibu’ Martínez ahora es el gran héroe de Argentina



- Brasil llora su eliminación: las seis razones de su fracaso en Qatar



Argentina, a diferencia de Brasil contra Croacia, fue intensa, fuerte, veloz, con presión y mostró las garras incluso en el desempate por penaltis en los que el portero, Dibu Martínez, repitió la gesta de atajadas como ya lo había hecho en la Copa América contra Colombia. A propósito, Lionel Scaloni, el técnico argentino, recordó ayer ese partido y esa definición desde los 12 pasos. Para ellos, Colombia fue igual a Países Bajos. Vayan viendo...

Facebook Twitter Linkedin

Selección Argentina Foto: Kirill Kudryiavtsev. AFP



Argentina tuvo un pecado: un partido que se gana 2-0 no puede terminar 2-2 en la última del partido y menos con un laboratorio de pelota parada. Países Bajos, que no es Holanda, la sorprendió cobrando en corto, a ras de pasto y atrás de la barrera para anotar en segunda jugada. Como me escribió @Paterpau en Tuiter: “No había visto un laboratorio tan creativo y eficaz desde Breaking bad”. ¡Total!



Este partido ya hace parte de los legendarios de la historia de los mundiales. Por bravo, por guapo, por goles, por los penaltis... El más bravo de este Mundial, lejos, por encima de la calentura entre Serbia y Suiza. Un partido de leyenda. ¡Bendito fútbol, que salva el Mundial!

Facebook Twitter Linkedin

Ell llanto de los hinchas de Brasil. Foto: Martin Divisek. Efe



Y el fútbol, por otro lado, fue injusto con Brasil. Ganaba claro 1-0 a Croacia, por más que en el primer tiempo se hubiera enredado. En el segundo, a pesar de su lentitud, a veces de su quietud, fue más que esa Croacia aguantadora con un portero enorme, que paró ocho remates a gol. En contravía la crítica universal que apunta a errores en los cambios de Tite, el ya extécnico del scratch, Brasil perdió por un horrible regreso de su defensa en una jugada puntual de pérdida de balón que terminó en el 1-1 . Luego en el desempate por penaltis, Neymar se reservó para patear el quinto pensando que iba a salir en la foto celebrando, pero terminó sin patear y saliendo en las fotos llorando la eliminación enorme a manos del portero Livakovic.



El fútbol fue justo con Argentina, pero injusto con Brasil. Y el fútbol ya salvó este Mundial de Qatar.



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de Deportes

- Messi explica el 'qué mirás, bobo' que le dijo al neerlandés Wout Weghorst



- Neymar encarna la tragedia: vea su desgarrador llanto tras eliminación de Brasil