Maradona y Messi. Diego y Leo. D10S y GOAT. El Diez y La Pulga. La vida de ambos está atravesada por lo mucho que los une, pero fundamentalmente por esa lámpara mágica: su pie zurdo. Comparados inútilmente hasta el hartazgo, se dio la casualidad de que el crack rosarino comenzó a ganar todo con la selección argentina después de que el Pelusa se hizo eterno.



En los 36 años que separan la coronación en México de esta en Qatar la vida de ambos se entrelazó de diferentes maneras. Hubo momentos en los que los planetas se alinearon como, por ejemplo, cuando jugaron al fútbol tenis en La Noche del 10 o en Sudáfrica 2010, cuando uno fue DT del otro.

Genios, iluminados, únicos. Pero también consecuencia de un enorme amor propio, de ganas de superarse e ir siempre por más. Amados en su tierra y por fanáticos de todo el planeta, Diego y Leo son tatuajes, banderas, remeras, posters y protagonistas de las historias más extraordinarias.



Embajadores de la Argentina hasta en los lugares más recónditos, Messi concretó en Qatar el sueño deportivo de su vida. Como Diego, ahora él también sabe cuánto pesa la Copa del Mundo.

2001 - Homenaje

En una Bombonera desbordante de emoción, Diego realiza su partido homenaje. Integra el equipo de la selección argentina, que derrota 6 a 3 a Resto del Mundo rodeado de estrellas.



“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, sentencia para siempre.

2005 - El primer encuentro

A los 18 años, Lionel es uno de los invitados de La Noche del 10, programa que conduce Diego por Canal 13. En pareja con Hernán Crespo, Maradona derrota 10 a 8 a Messi y Carlos Tevez en un partido de fútbol tenis. Se abrazan, se elogian y se miran con mucho respeto, cariño y admiración.



Es un momento icónico en la vida de ambos. Es la mejor versión de Diego desde que se retiró del fútbol, al tiempo que Leo lleva un año desde que debutó en la primera división de Barcelona.

2005 - En la misma cancha

Partido icónico. Por única vez, Diego y Leo coinciden en un campo de juego. Forman parte de la Fiesta de las Estrellas, un amistoso realizado en La Plata. También participan otros grandes futbolistas como Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme y… Lionel Scaloni.

2010 - Mundial de Sudáfrica

Otra vez se alinean los planetas. Con Diego como director técnico y Lionel con la emblemática número 10, la Argentina tiene un muy buen arranque. Hasta que choca con Alemania, pierde 4 a 0 y se despide en cuartos de final.



En ese Mundial se dice que Diego le dio varios consejos a Leo sobre cómo patear tiros libres, algo en lo que el rosarino no lograba destacarse hasta entonces.



