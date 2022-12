Argentina disputará ante Francia la final de la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022, lo hará el próximo domingo a las dos de la tarde en el estadio Lusail. Diferentes personalidades del futbol han manifestado su apoyo a la selección argentina, uno de ellos, el ‘Kun’ Agüero, uno de los íconos de la selección, que acompañará a la selección en la concentración un día antes de la final.



El ‘Kun’ solía dormir con Messi cuando hacía parte de la selección, siempre han sido grandes amigos y constantemente lo reconocen públicamente, de hecho, el pasado 8 de diciembre el ‘Kun’ invitó a Messi a participar en un en vivo en su canal de la red social Twich, donde junto con el ‘Papu’ Gómez, hablaron por más de una hora los argentinos, compartiendo con los seguidores del ‘Kun’.

Kun Agüero, Messi y Papu Gómez en transmisión Foto: Imagen capturada de Twitter de DirecTv Sports

Ahora, el ‘Kun’ volverá a compartir habitación con la selección argentina y acompañará de nuevo a su amigo Lionel Messi un día antes de lo que podría ser el día más importante de su vida. La periodista Verónica Brunati, habría confirmado que fue Leo, quién convenció al ‘Kun’ de que los acompañara esa noche y este, después de rechazar la oferta inicialmente, terminó aceptando.



También, Agüero ha acompañado a la selección en sus entrenamientos, se le ha visto haciendo algunos ejercicios con sus ex compañeros, aunque no estuvo en todo momento pues no puede exigirse de nuevo físicamente por problemas en el corazón.

¿Por qué el ‘Kun’ no juega más con la selección?

Sergio Leonel Agüero, mejor conocido como el ‘Kun’ Agüero, es una de las grandes figuras del futbol argentino, quien tuvo que retirarse en 2021 cuando era integrante del F.C. Barcelona, debido a que sufrió una arritmia cardiaca y seguir jugando era un riesgo para su vida.



Ahora, se dedica a ser empresario, comentarista deportivo y ‘streamer’ de la plataforma Twitch, convirtiéndose en un referente de la red social pues ha alcanzado 4,25 millones de seguidores allí.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

DEPORTES

