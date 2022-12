—¿Quién juega hoy? —pregunta el desprevenido, en la mañana de domingo, aún despeinado, en chanclas, en bata, mientras va a la tienda por el desayuno.



—Hoy no juega nadie —le responden con severidad los enterados, que no necesariamente son todo el resto de la humanidad, aunque eso pareciera.



El hombre se rasca la cabeza, incrédulo, con una amargura brotándole en toda la cara de recién levantando. Como quien piensa que quizá sigue dormido y esa sentencia es una extensión de alguna pesadilla.

—¿Un domingo de Mundial sin partido? —pregunta para confirmar que es real, y maldice, y reniega, que cómo es posible que a estos señores del fútbol se les ocurra semejante barbaridad, que si acaso nadie les dijo que el domingo es el histórico día del fútbol, que trabajó toda la semana y justo el día de descanso les da porque no hay partido.

El hombre intercambia nostalgias con los otros desprevenidos mañaneros, fanáticos en pantuflas, y luego regresa a su casa, se sienta en su sala, a conformarse con el Mundial en diferido: ver los partidos que no pudo ver son una opción, o los resúmenes de los partidos que no pudo ver para no sentirse tan enfermo de Mundial, o dedicarse a consumir el vendaval de noticias futboleras, que ese sí no tiene pausas.



Se enterará en un dos por tres que Cristiano Ronaldo se fue de Catar y su partida sigue generando un oleaje de tsunami, ecos, reacciones y polémicas. Entenderá, por fin, qué es eso del “qué miras, bobo”, del que todo el mundo hablaba en el trabajo y que ya parece parte de la banda sonora del Mundial. Ah, fue de Messi, ¿Messi en esas? ¿Messi? ¿Su Messi? Luego quedará enterado de las falencias y virtudes de los cuatro semifinalistas, debatirá a gritos con la TV —con los periodistas de la TV—, sobre si el fútbol de Marruecos es el culto a la tacañería o es un arte del perfecto juego defensivo, o si el fútbol de Croacia es como en una guerra, o si el fútbol de Francia ya es Marsellesa, o si el de Argentina es más pundonor que fútbol o más fútbol que pundonor. Quedará enterado de la trayectoria del impresionante arquero croata que se agranda en los penaltis, o del duelo que se avecina entre Messi y Luka Modric, o de las polémicas arbitrales de la semana, o de los detenidos en París por la euforia de la clasificación de Marruecos...

Hinchas ingleses. Foto: EFE

Absorbido por las redes sociales, la TV, la radio y la prensa, el hombre queda enterado de todo y ni siquiera ha desayunado. Ya no tiene pretexto para no salir en la tarde, la visita familiar planillada es inaplazable. ¿Qué le va a decir a su esposa, que se va a quedar viendo el resumen de Marruecos vs. Portugal que no pudo ver el viernes, o tal como dijo el domingo pasado —domingo de los de verdad— que porque jugaban Inglaterra vs. Senegal y Francia vs. Polonia no se movía de la casa, o el anterior domingo porque cómo se iba a perder Bélgica vs. Marruecos, Croacia vs. Canadá, Japón vs. Costa Rica o España vs. Alemania. Ya no hay pretextos, no es domingo de Mundial, o sí, pero es un domingo en el medio del Mundial, domingo gris, extraño, aburrido, un domingo que parece más un lunes, que de los lunes él sí se puede esperar esta barbaridad de no programar partidos.



Más tarde el hombre se pone las gafas y repasa en el calendario del periódico, para confirmar lo que sigue y cuándo sigue, y sí, el martes juegan Argentina vs. Croacia, el miércoles, Francia vs. Marruecos, las duras semifinales. Suspira. Luego desliza su dedo a ver qué pasa el otro domingo, el dedo le tiembla, la frente le suda, no quiere otra sorpresita de estas de la Fifa, suspira otra vez, aliviado, el próximo domingo sí será domingo de los de verdad, domingo de Mundial, y es el domingo de la final, alabados los genios que se inventaron la final un domingo, no deben ser los mismos que se inventaron el domingo previo sin partido.



Juegue quien juegue, dentro de ocho días ya no hará el oso en la panadería, llegará al domingo enterado, con la certeza de que ese día hay partido, hay final, aunque su entusiasmo le dure lo que tarda en comprender que también ese domingo todo se acaba, se bajará el telón, habrá un feliz campeón y un destrozado subcampeón, y no lo podrá creer, 29 días en un abrir y cerrar de ojos, y los de la Fifa desperdiciando este domingo, repetirá, ofuscado, mientras sale de su casa, con la resaca de este domingo del Mundial que no parece del Mundial.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

