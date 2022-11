El puntapié del Mundial de Qatar se saldó con una gran actuación de Enner Valencia, el capitán de Ecuador, quien anotó dos goles para vencer a la selección anfitriona.



La inauguración del Mundial, la actuación ecuatoriana y el paupérrimo nivel del equipo catarí son los motivos de análisis de todos los programas deportivos del mundo. Y desde el Centro de Convenciones de Doha, joya arquitectónica que se convirtió en el IBC del Mundial, los periodistas de distintos países se reúnen para informar sobre el evento deportivo.



En uno de esos programas ocurrió una situación bastante particular, la cual involucra al técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien hoy es panelista para ESPN para el programa Fútbol Picante, de México.



Cuando debatían sobre el grupo de México, selección que se medirá a Argentina, Policía y Arabia Saudí, el periodista David Faitelson le lanzó un balón a José Ramón Fernández, quien no reaccionó a tiempo y se llevó un golpe en la cabeza.



“¡Ay, José Ramón, Dios mío!”, dijo Faitelson al ver el golpe.



Posteriormente, Faitelson bromeó con Osorio, a quien le dijo que no podría defender un balón parado.

Me las vas a pagar condenado @Faitelson_ESPN Espérame que te agarre! pic.twitter.com/aG5xMaOLjl — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 20, 2022

El técnico colombiano se burló de lo acontecido con sus compañeros de set, entre ellos Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano, quien dijo que “fue mala intención, mala leche”.

Osorio añadió que fue un acto de “fuerza desmedida”.



En tono bromista, el afectado José Ramón Fernández dijo: "Me las vas a pagar, condenado".



La selección mexicana debuta este martes contra Polonia. Prueba de fuego para el Tata Martino, quien es duramente cuestionado por su convocatoria y nivel del equipo.



