Recuerdo del ‘Cuadrado mágico’ (opinión)

Rivales en cuartos de final de la Copa Mundo de Catar 2022, Brasil y Croacia ya se han enfrentado dos veces en Mundiales. La primera en Alemania 2006. Luego en La Copa que se hizo en Brasil 2014. Y esos partidos tuvieron significados importantes en momentos clave en la historia mundialista de la ‘Canarinha’.

En 2006, el juego estuvo marcado por el debut del ‘Cuadrado mágico’, apodo que se le dio al ataque formado por Kaká, Ronaldinho, Robinho y Adriano, que ganó el protagonismo en 2005, pero que un año después no triunfó en el Mundial de Alemania. El partido de 2006, en la apertura de la competencia, fue el primer encuentro entre los dos equipos en una Copa del Mundo. Brasil se caracterizó por tener el ataque más letal de ese Mundial, el legendario ‘Cuadrado mágico’, dirigido por el técnico Carlos Alberto Parreira.

Ronaldinho (cen.) hacía parte del 'cuadrado mágico' de 2006. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Si bien la fama del equipo fue por su poder anotador, el partido no tuvo tantas jugadas brillantes y fue triunfo apenas 1-0 para la selección brasileña con gol de Kaká en el minuto 44 del primer tiempo.



Después de haber tenido una Copa Confederaciones con resultados extraordinarios en 2005, como el 4-1 sobre Argentina en la final, Brasil llegó a la competencia organizada por Alemania como el equipo a vencer. Todos los equipos envidiaron el “Cuadrado mágico”.



Sin embargo, la Copa del Mundo de 2006 estuvo llena de actuaciones tibias y resultados que no entusiasmaron. Nadie pudo entender lo que le había pasado a ese grupo fantástico y hasta ese momento ganador.



En ese momento, Parreira hizo cambios cruciales de una competencia a otra.

Uno de ellos, que afectó directamente al cuarteto, fue Robinho, que estaba en el primer equipo, acabando en el banquillo, dejando paso a Ronaldo Fenômeno. El cambio hizo más lenta la parte ofensiva del equipo y dejó caer el tan comentado ataque.

Los factores que afectaron al 'cuadrado mágico'



Otro factor comentado en su momento como obstáculo fue la forma física de los jugadores. De la parte ofensiva titular, el más completo fue Kaká, en ese momento con 24 años de edad. Ronaldo y Adriano tenían un ligero sobrepeso e incluso fueron apodados ‘el ataque de los 200 kilos’.



El maestro Ronaldinho Gaúcho, por su parte, había brillado en una temporada en el Barcelona en la que disputó 49 partidos y finalizó apenas días antes del Mundial, culminando con un cansancio considerable antes de la competición.



Con el ataque desmantelado y otros factores, Brasil tuvo una tímida participación en la Copa de Alemania. La selección brasileña vio perder compenetración en su parte ofensiva. Luego, el sueño de retener la corona mundial ganada en el 2002 en Corea del Sur y Japón, y lograr la sexta Copa se le escapó a Brasil cuando fue derrotado por Francia en cuartos de final, 1 a 0, con gol de Thierry Henry.

Neymar repite del equipo que le ganó a Croacia en 2014. Foto: Christophe Petit-Tesson. Efe



En 2014 Brasil, con Neymar Jr., como hoy , venció 3-1 a Croacia. El crac hizo dos goles (a los 29 y 71 minutos, el segundo de penalti). Aquella vez Oscar hizo el tercero y Marcelo anotó autogol para Croacia, de nuevo un gran desafío para Brasil .

​Leonardo Nogueira

Periodista O Globo de Brasil. GDA

