Es imposible que su nombre no esté en cada rincón de esta ciudad. Se trata de una figura tan inmensa que cuando hay una Copa del Mundo en disputa su aura sobrevuela cualquier país, sede, estadio, equipo... Por eso la emotividad está a flor de piel cuando su salud se presenta frágil. Aquí, cada uno de los que forman parte de esta competencia sólo tienen mensaje de buena energía, porque la leyenda de viviente de Pelé está más poderosa que nunca.

En ese contexto, fundamentalmente de aliento para que salga adelante el brasileño de 82 años, la Conmebol organizó un homenaje y en el acto el presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, le propuso a la Confederación Brasileña de Fútbol, que cambie tres de las cinco estrellas que lucen en el pecho de su camiseta por sus campeonatos del Mundo, por tres corazones, en homenaje al lugar de nacimiento de Pelé, en Tres Corazones (Minas Gerais).



Cada palabra que esta mañana de domingo se pronunció en Sikkat Wadi, Msheireb, donde está enclavada la casa Conmebol, rebotó contra los inmensos edificios que rodean este espacio para el fútbol sudamericano y se elevó hasta el cielo en modo de plegaria. Todos se acercaron para rendir tributo y dar aliento a Edson Arantes do Nascimento, que el 29 de noviembre último ingresó en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, por una infección pulmonar y según los especialistas evoluciona favorablemente.

Homenaje de Conmebol a Pelé, en Doha. Foto: Conmebol



Javier Zanetti y Nery Pumpido fueron algunas de las figuras del fútbol argentino que se acercaron a este acto que fue liderado por Alejandro Domínguez, que fue quien acercó esta propuesta tan especial para el fútbol brasileño: “Como Conmebol proponemos a la CBF, para que Pelé viva siempre en la camiseta de todos los que amamos el fútbol, que cambie tres de sus estrellas por tres corazones. Para que todos sepan que, aunque no fuera solo él el artífice de los tres campeonatos del Mundo, porque el fútbol es un deporte de equipo, hizo que naciera el ‘jogo bonito’”.



Cuando fue el turno de Javier Zanetti, uno de los emblemas del fútbol argentino, eligió hablar del Pelé afuera de la cancha y sus palabras se enfocaron allí: “Es un orgullo y un honor estar en el homenaje a Pelé. Fue una inspiración para todos los que amamos el fútbol. He tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y lo que transmite fue motivo de orgullo. Él nunca divide, siempre une. Y esos valores que tiene que transmitir el fútbol. Como argentino lo he admirado siempre por su comportamiento dentro y fuera del campo. Le deseo mucha fuerza a Pelé y a su familia, porque necesitamos que siga con nosotros”.



Una vez que terminó el acto, Domínguez estaba muy feliz por haber podido rendirle un homenaje a Pelé. Por eso se tomó unos minutos para contestar algunas preguntas y habló acerca de la selección argentina y cómo la ve de cara a la definición de la Copa del Mundo: “Viene de ser campeona de la Copa América. Viene de jugar muchos partidos y haberse consolidado con un técnico completamente nuevo. Veo una Argentina muy compacta y muy poderosa, que tiene todas las condiciones para pelear la Copa del Mundo. Es candidato”, dijo el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.



Y agregó con su sonrisa habitual: “Como sudamericanos, nuestra esperanza es que Argentina no solo acceda a la final, sino que también tenga la oportunidad de levantar por tercera vez la copa”.

Conmebol sigue aspirando a hacer el Mundial de 2030



Después, resultó inevitable que aparecieran otras consultas y allí el presidente de la Conmebol abordó la posibilidad de llevar la Copa del Mundo al continente americano. Domínguez no tuvo dudas y explicó que la candidatura para que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile sean las sedes de la Copa del Mundo 2030 es cada vez más sólida y que considera que el centenario de la Copa del Mundo debería celebrarse en Sudamérica, ya que la primera competencia a nivel mundial de selecciones se disputó en Uruguay.



“La candidatura está muy sólida. El 2030 es una cuestión donde la FIFA tiene que decidir qué va a hacer. Es una responsabilidad de la FIFA y de la familia del fútbol de cómo y qué vamos a hacer para recordar a los que hicieron ese primer Mundial, que nació en Uruguay. Siempre va a haber una oportunidad para otros países a partir del 2030, cuando se cumplan 100 años, porque 100 años se cumplen solo una vez y esa vez tiene que ser en Sudamérica”, finalizó Domínguez.



Diego Morini

Enviado especial de La Nación, Grupo de Diarios América

Doha (Qatar)

