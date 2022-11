Casi no sale en el mapa de lo pequeño que es Qatar. Hay que buscar la lupa para descubrir ese puntito en el golfo Pérsico. Si tomás mucha carrera para patear un córner, te caés al agua. Sin embargo, por dentro todo es gigantesco, espacioso: aeropuerto, autopistas, veredas, centros comerciales, estadios, edificios…

El centro de prensa tiene 40.000 metros cuadrados. Todo posee unas dimensiones desacostumbradas para nosotros. Un síntoma que va más allá del tamaño: todo está pensado con grandeza. Y es lo más parecido al futuro. “Acá se nota que hay mucha plata”, decían los muchos argentinos, mexicanos y ecuatorianos que bajaron del avión con nosotros.



(En video: Los goles de Messi y Fernández en Argentina vs. México)

(Argentina vs. México: brutal pelea en la tribuna entre aficionados, video)



Sí, Dios los amonestó dándoles calor y desierto. Pero debajo de la alfombra les dejó un tesoro. En efecto, Qatar es la tercera reserva mundial de gas natural, ahora mismo hay trescientos barcos en la bahía cargando gas para medio mundo.



Y está el petróleo también. Hay dinero, sí, pero ese dinero se ve, en las calles, en el metro, en las construcciones, en el modernismo, todo está como para estrenar y es nuevo, limpio, espectacular. Ese bienestar económico se advierte también en la paz de la gente.



Todos son absolutamente relajados, silenciosos casi. No hay crispación social, nadie está tenso. Y no podemos traerles novedades desde occidente, mucho menos tecnológicas, ellos las tienen antes que nosotros.



Todo funciona. Pedimos un Uber desde el aeropuerto y la aplicación nos informó: el auto llega en un minuto. Al minuto estaba. Y un auto impecable. El taxista, de túnica blanca, nos esperó diez, pero no perdió la paciencia ni cobró recargo.



Entre la tonelada de críticas con que Estados Unidos y Europa han bombardeado a Catar estaba la de los tremendos requisitos para poder ingresar al país árabe. Nunca, en tantos años de viajes, entramos tan fácilmente a un país.



Ni siquiera un funcionario de migraciones nos atendió, pasamos por uno de los puestos automáticos, esos donde uno apoya el pasaporte sobre un lector electrónico y se abren dos puertas de vidrio. Y nada más, de allí, a la calle. Ni al llegar a Buenos Aires nos resulta tan sencillo y breve. Los periodistas, que llegaron tan aprensivos muchos, están sorprendidos.

Facebook Twitter Linkedin

La capital de Catar es Doha, una moderna ciudad que acoge a casi la totalidad de los habitantes del país: 2,3 millones de personas. Foto: Getty Images



Otra de las exageraciones provenientes de la prensa occidental está referida al clima. La revista alemana Der Spiegel (nos guardamos lo de prestigiosa) calificó a Catar como “país horno”. Es posible que en junio-julio el calor apriete muy duro, así nos refieren, sin embargo, en esta época es un calorcito tolerable, en ocasiones sabroso.



Y por las noches viene del golfo una brisa fresca. Por si acaso, los estadios están refrigerados, lo que asegura una temperatura ideal para la práctica del fútbol. En ese sentido, es perfecto. Y es posible que este sistema de acondicionar el clima se imponga en el futuro. ¿Para qué arriesgarse con fríos o calores insoportables?



Cuando el 2 de diciembre de 2010 Joseph Blatter extrajo de un sobre una tarjeta blanca, la miró y dijo “el elegido es… Qatar”, Lusail no existía, era arena. Al confirmarse la sede comenzó su creación. Hoy es una zona superexclusiva, con puertos deportivos, complejos residenciales, centros comerciales, tiendas de lujo y lugares de ocio, así como playas y campos de golf. Es la sede de la Qatar Petroleum y Energy City, Ciudad de la Energía. Allí está el colosal estadio donde ayer jugaron México y Argentina.



En aquel diciembre de 2010 tampoco existía el metro ni la bahía lucía la silueta de rascacielos. En estos casi trece años muchas cosas cambiaron aquí para bien. El proyecto de crear una nación poderosa fue tomando forma.



El espectacular metro de Doha llega a los ocho estadios mundialistas. Su nivel de confort, comodidad y modernismo asombra. Se construyó para el magno torneo futbolístico, pero ya lo utilizan diariamente 600.000 personas, en especial para ir a sus trabajos. Forma parte del vasto plan de desarrollo nacional de este mínimo territorio que busca convertirse en un polo empresarial y financiero.



Todo está calculado. Hasta aumentar la población local. De los 2’650.000 habitantes actuales, alrededor del 15 por ciento son nacionales. En veinte años el mapa humano cambiará radicalmente, los hijos de los cientos de miles de inmigrantes serán cataríes nativos y los porcentajes se invertirán. Como se han invertido cientos de miles de millones de dólares provenientes de ese mar de petróleo y gas que subyace bajo la arena del desierto.

Facebook Twitter Linkedin

La Perla Doha Foto: iStock



Lo que hasta hace treinta años era un páramo de dunas con tiendas y camellos es ahora un fenomenal centro de oportunidades de negocios y prosperidad. La plata brota del suelo y se advierte en las autopistas, en los hospitales, en las escuelas, en el parque automotor, en el consumo, en el nivel de vida general.



Y en cuarenta años, cuando se agoten los hidrocarburos, será un país muy avanzado que vivirá de sus inversiones. Todo responde a un plan maestro para dar visibilidad al pequeño emirato e instalarlo como centro de negocios, entre otras cosas. Y en ese plan maestro, el Mundial es la corona de diamantes.



“Venimos acá porque hay mucho dinero y empleo”, nos dice Anuar, paquistaní, chofer de Uber. Hay más de dos millones de extranjeros provenientes de India, Bangladés, Nepal, Kenia, Sudán, Filipinas, Túnez, Argelia y, en general, África y Asia. Había alta escasez de profesionales, pero han traído arquitectos, ingenieros, médicos, y crearon cantidad de universidades.



En una generación, habrá miles de profesionales. Y serán cataríes puros. Bolivia tiene una nueva joya que el mundo necesita: el litio. Ojalá su extracción y producción se vuelque en mejorar la calidad de vida de su gente. ¿Lo harán?



Efectivamente, hay un poquito menos de público que en otros Mundiales. Es del todo comprensible, Qatar tiene apenas 2’641.000 habitantes, un liliputiense comparado con los últimos organizadores: Rusia, 146 millones; Brasil, 218; Sudáfrica, 62; Alemania, 85. Y Estados Unidos, el próximo, cuenta con 340 millones de ciudadanos.



Además, debe considerarse que no está en el centro del mundo, sino más bien alejado de él. Ya pasó en Corea y Japón 2002, no fueron tantos extranjeros como a las copas de Italia, Francia o Alemania. También está el boicot de Occidente, con una catarata de malas noticias desde un mes antes del inicio (por cierto, parecieron coordinadas): que es muy caro, que se trata de un “país horno”, que se violan derechos humanos… La propaganda hace su trabajo.



Se notan menos hinchas extranjeros que en Rusia, adonde, por citar un solo ejemplo, fueron 40.000 peruanos. Y no hay un punto de encuentro como fue la Plaza Roja de Moscú, donde convergían todas las camisetas y nacionalidades.

Facebook Twitter Linkedin

Fuegos artificiales durante la inauguración del 'FIFA Fan Festival'. Foto: EFE/ Antonio Lacerda



Igual, no es que estén vacíos los estadios. En un aforo de 40.000 de pronto hay 35.000.

Los únicos llenos, de momento, fueron tres. Uno, Qatar-Ecuador, por ser el cotejo inaugural, al que asistieron 5.800 ecuatorianos, unos 40.000 locales y muchos neutrales, otro, Argentina-Arabia Saudí.



En este caso porque Argentina es desde siempre el país que más seguidores lleva en los Mundiales y Arabia Saudita por ser el único vecino con el que tiene frontera terrestre. Levantaron la barrera y pasaron decenas de miles. Y el tercero, Brasil-Serbia.



La frase “un lujo asiático” parece haber salido de aquí. Lo único feo de Qatar es su selección de fútbol. Ya está fuera. Pero el emir no pidió el Mundial para ganarlo, es solo una plataforma.





(Kylian Mbappé, el poder del gol de Francia frente a Dinamarca en Qatar)

(Argentina: escándalo en Qatar, piden deportar a jugador acusado de abuso sexual)



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

ültimo tango