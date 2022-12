Una Suiza hambrienta y sin miedos desafiará este martes (2 p.m., Directv Sports) a

Portugal en el último partido de octavos de final de Qatar 2022, que podría ser el último en un Mundial de un Cristiano Ronaldo que empieza a ser cuestionado incluso en su país.

'CR7' no se quiere ir de Qatar

Cristiano Ronaldo

A sus casi 38 años (los cumplirá en febrero) y sin equipo para cuando se reanuden las competiciones, después de haber pactado su salida del Manchester United, Ronaldo es cada vez menos determinante, pero sigue condicionando el juego de la 'Seleçao'.



Cosa impensable hasta hace poco, en Portugal cada vez son más las voces que reclaman que Cristiano Ronaldo salga del equipo titular y que la delantera esté formada por jugadores jóvenes, rápidos y de gran calidad como Rafael Leao y Joao Félix.



El diario A Bola, uno de los dos grandes rotativos deportivos portugueses, ha realizado una encuesta y el resultado no deja lugar a dudas: el 70% apuesta porque Ronaldo pierda la titularidad.



Cifras poco favorables

Nació en Camerún, pero defiende la camiseta de Suiza

En los tres partidos de la primera fase, Ronaldo solo logró un gol y de penal (en la victoria 3-2 contra Ghana en la primera jornada), aunque sus compañeros, al menos públicamente, defienden a su capitán: "Está en una forma extraordinaria", dijo hace unos días Ruben Neves, sin mostrarse preocupado por la falta de minutos del delantero esta temporada.



No obstante parece poco probable que el seleccionador Fernando Santos, criticado también en su país por su conservadurismo y su juego rácano, vaya a dejar en el banquillo a Ronaldo en el que podría ser su último gran partido a nivel internacional, con el riesgo también de activar una bomba que hiciera saltar todo, como le ocurrió a su homólogo Erik ten Hag en el United.



Tras la derrota sin consecuencias frente a Corea del Sur (2-1) con un equipo 'B', Santos debería confiar en el mismo once inicial que en el partido contra Uruguay, con el único cambio del lesionado Nuno Mendes por Raphaël Guerreiro, y con Joao Félix acompañando a Ronaldo en el ataque. Frente al equipo luso estará una selección de

Suiza que es una habitual de las fases finales (de las 10 últimas grandes competiciones solo faltó en la Eurocopa-2012), pero que salvo en la última Eurocopa, donde llegó a cuartos para perder con España en penales, nunca ha pasado de los octavos de final.



Y a la generación dorada de la 'Nati', liderada por Xherdan Shaqiri, Granit Shaka, Ricardo Rodríguez, Fabian Shõr y Yann Sommer, no le quedarán muchas más oportunidades de llevar a su selección a pelear por algún título.



A esa generación se unieron en los últimos años jugadores más jóvenes que parecen haber llegado a esta cita en plena madurez, como Djibil Saw, Manuel Akanji, Rubén Vargas y Breel Embolo.



Suiza ya demostró hace un año que es un equipo incómodo de jugar, capaz de eliminar en octavos a Francia en los penales, antes de caer ante España en cuartos también desde los once metros.



Ambos equipos se enfrentaron además recientemente, en la Liga de Naciones, con una victoria para cada uno: 4-0 para Portugal en Lisboa y 1-0 para los suizos en Ginebra el pasado 12 de junio.



Suiza, además, ganó por 3-2 en el último partido de la fase de grupos a Serbia, la selección que obligó a Portugal a pasar por el repechaje para acudir a Catar. Cristiano Ronaldo sabe que no será un duelo fácil.



AGENCIA AFP

