El capitán de Portugal, el experimentado central Pepe, cuestionó el arbitraje del argentino Facundo Tello tras la eliminación este sábado de su equipo en cuartos de final del Mundial de Qatar a manos del sorprendente Marruecos (1-0).

"Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy luego de lo que sucedió ayer (viernes) con Messi y Argentina hablando" del juez, dijo el zaguero, de 39 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.



"No digo que hubiera venido condicionado, ¿pero cuánto jugamos en la segunda parte? Nada. El portero de ellos siempre parado y (el colegiado) solo dio ocho minutos de tiempo añadido", agregó.



El capitán argentino, Lionel Messi, cuestionó con dureza la actuación del central español Mateu Lahoz durante el choque contra Países Bajos el viernes, que terminó con la clasificación a semifinales de la Albiceleste en penales (2-2, 4-3).



"La Fifa tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura", afirmó 'La Pulga'.

No se quedó con nada

Pepe consideró que Tello no repuso lo adecuado en la segunda parte, en la que, aseguró, Marruecos se dedicó a impedir que el Portugal de Cristiano Ronaldo desarrollara su juego. ¿Cómo va a dar ocho minutos cuando no jugamos nada? El único equipo que quería jugar fútbol era el nuestro, Portugal", sostuvo.



"Siento rabia, ni jugaron ni dejaron jugar en la segunda parte". "Estamos tristes, teníamos la calidad para poder ganar el campeonato mundial, pero lamentablemente no lo conseguimos", apuntó.



El atacante marroquí Youssef En-Nesyri, en el minuto 42, selló la primera participación de un equipo africano en las semifinales de la Copa del Mundo. El sorprendente Marruecos ahora luchará por un pase a la final con el ganador entre Inglaterra y la campeona defensora Francia, que juegan este sábado.

AFP