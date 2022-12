El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', hospitalizado desde el pasado martes, deseó suerte a la selección brasileña en su partido de este lunes de los octavos de final del Mundial de Qatar.



"Veré el partido desde el hospital y animaré mucho por cada uno de ustedes. ¡Buena suerte!", escribió Pelé en Twitter, en una publicación acompañada de una foto suya paseando por una ciudad de Suecia, durante el Mundial de 1958.



"En 1958 caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que hoy muchos han hecho promesas similares y también van en busca de su primera Copa del Mundo", dice Pelé.



La selección brasileña juega este lunes contra Corea del Sur, en partido correspondiente a los octavos de final de Qatar 2022.



Pelé está en tratamiento por un cáncer de colon y fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, según informaciones divulgadas por el hospital de Sao Paulo donde está internado.

Al ser hospitalizado, Pelé presentaba una infección respiratoria, por la que está recibiendo antibióticos, a los que está reaccionando de forma positiva, según el boletín médico divulgado el sábado.



El tres veces campeón mundial contrajo covid-19 hace unas tres semanas, según reveló su hija Kely Nascimento en una entrevista a la televisión Globo.

"Hace unas tres semanas contrajo covid. Él está vacunado con todas las vacunas, pero por causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil y desarrolló una infección en el pulmón. Por eso fue al hospital", indicó Nascimento.



Según el último boletín médico, divulgado el sábado, el exdelantero sigue en tratamiento y su estado de salud es "estable".



"Ha tenido una buena respuesta a los cuidados de la infección respiratoria, sin presentar un empeoramiento de su cuadro en las últimas 24 horas", apuntó el hospital.



En paralelo, la cadena ESPN y el diario Folha de Sao Paulo aseguraron que Pelé ya no responde a las sesiones de quimioterapia y que ha pasado a recibir cuidados paliativos después de que el cáncer detectado en el colon se extendiera a otros órganos del cuerpo. La familia ha negado de forma vehemente esas informaciones.



"No está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Está en un cuarto normal, no está en riesgo. Está bajo tratamiento", señaló Flávia Arantes, hija también del exfutbolista brasileño, que participó igualmente en el reportaje emitido por Globo. "Es muy injusto que empiecen a hablar de que está en estado terminal, en tratamiento paliativo. No es eso", añadió.

Esta última hospitalización de 'O Rei' ha generado una enorme corriente de solidaridad en el mundo del fútbol que coincide con la disputa del Mundial de Qatar. Desde ese país se han realizado diversos homenajes al exjugador de Santos y Cosmos, mientras que aficionados del club paulista hacen vigilia a las puertas del hospital de Sao Paulo pidiendo la pronta recuperación de su ídolo.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo.



