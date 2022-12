Con un gol y dos asistencias del carrilero Denzel Dumfries, Países Bajos venció el sábado 3-1 a Estados Unidos y sacó el primer boleto a los cuartos de final del Mundial de Qatar, donde enfrentará a Argentina, que derrotó a Australia por 2-1.

La 'Oranje' de Louis van Gaal, en su versión más pragmática, apuntilló a la inexperta Estados Unidos al anotar en momentos clave en el estadio Khalifa de Doha (44.846 espectadores).



Con solo tres minutos de juego Christian Pulisic, la estrella estadounidense, tuvo una inmejorable ocasión para abrir el marcador en un mano a mano errado ante el arquero Andries Noppert. Memphis Depay, en cambio, no falló en la primera oportunidad neerlandesa y puso el 1-0 en el minuto 10 a pase de Denzel Dumfries.



El propio carrilero del Inter dio también la asistencia del 2-0 a Daley Blind en el 45+1, un mazazo aún más duro al borde del descanso para los futbolistas estadounidenses. Haji Wright, que había entrado desde el banquillo, descontó en el 76 pero Dumfries hizo añicos las esperanzas estadounidenses al marcar el 3-1 definitivo en el 81.

Así fue la rumba



Los jugadores de Países Bajos celebraron a rabiar la clasificación. En un video se ve cómo bailaron al son de la colombiana Shakira.



El Waka Waka sonó y no importó su sabían bailarlo o no, porque el objetivo era celebrar.



