Los dos títulos mundiales de fútbol conseguidos por Francia tienen una particularidad: el jugador poseedor de la camiseta número 9 no marcó un solo gol en el torneo.

En el equipo de 1998, dirigido por Aimé Jacquet, el máximo anotador fue Thierry Henry, que apenas despuntaba con 21 años, y la figura descollante fue Zinedine Zidane, que solo marcó dos goles, pero ambos fueron en la final contra Brasil. El ‘9’ titular era Stephane Guivarc’h, un delantero que jugaba en el Auxerre y que fue titular en cuatro de los seis partidos. Después de la Copa del Mundo, que ganó sin aportar un solo gol, desapareció de las convocatorias.



Mucha más fama tenía Olivier Giroud, un atacante con un gran rendimiento en la Premier League, con pasos destacados por el Arsenal y el Chelsea entre 2012 y 2021. Esa condición hizo que Didier Deschamps lo incluyera entre los 23 convocados para Rusia 2018. Giroud fue titular en seis de los siete partidos, en los que el DT rotó permanentemente el ataque. Aportó una asistencia, pero no marcó goles.

Olivier Giroud (9), en el festejo del título mundial de Francia en 2018. Foto: Mauricio Moreno - Archivo EL TIEMPO

Fue uno de los escasos momentos de sequía de Giroud, quien, sin embargo, puede decir que tiene la Copa del Mundo en la hoja de vida. Y a los 36 años, en Qatar 2022, el hoy atacante del AC Milan ha sido determinante: tiene cuatro goles en igual número de presentaciones, dos contra Australia, uno contra Polonia y otro contra Inglaterra, el que tiene a los franceses soñando de nuevo con pelear el paso a la gran final.

El ejemplo y el esfuerzo de Olivier Giroud para ser titular



El asistente técnico de Deschamps en la selección gala, Guy Stéphan, destaca el momento de Giroud, quien ha mostrado un espíritu colectivo y una madurez enorme para aportarle a una selección que tiene 11 goles anotados en cinco encuentros.



“Olivier siempre luchó. Tiene un carácter fuerte. Ha tenido una trayectoria sinuosa, pero siempre ha salido adelante. Se siente bien y lo transmite al conjunto del grupo”, dijo Stéphan. “Lo veo fuerte de carácter, continuando con movilidad en el terreno de juego y puede incluso que con más malicia”, agregó.



Giroud estuvo un tiempo alejado de la Selección. Después de la Eurocopa 2020, no fue convocado para el remate de la eliminatoria ni para los primeros partidos de la Liga de Naciones y solamente fue llamado para un par de partidos amistosos en marzo de este año, contra Costa de Marfil y Sudáfrica.



Reapareció el 22 de septiembre en la Liga de Naciones contra Austria, con un gol y una asistencia, y eso prácticamente lo metió de nuevo en el llavero de Deschamps y en la lista de 26 convocados para Qatar. La lesión de Karim Benzemá, que volvía a la Selección luego de una larga ausencia, terminó de abrirle las puertas de la alineación titular.

En Qatar, Giroud está en racha: lleva cuatro goles



El Mundial de Giroud, y en general del ataque francés, ha sido extraordinario. Kylian Mbappé aparece como el máximo artillero del equipo y de la Copa del Mundo, con cinco anotaciones, pero cuando el artillero del PSG no apareció, como contra Inglaterra, ahí estuvo Giroud para responder.



Ya había comenzado la Copa del Mundo con un doblete contra Australia, un partido que los franceses comenzaron perdiendo y luego remontaron con categoría.



“Desde que volví a ser convocado, siempre tuve muchas ganas de mostrar que estaba al 200 por ciento con la selección de Francia. El entrenador me dio esta oportunidad y la aproveché”, dijo ese día, para quitarse de una vez por todas de encima el fantasma de la ausencia de Benzemá.



El otro fantasma que dejó atrás fue el de haberse ido en blanco en el título mundial de hace cuatro años, algo que le generó muchas críticas. Pero a su técnico poco le importó el tema.

🚨 #CatarEnDIRECTV - #CuartosDeFinal 🚨



Gol de #FRA! Giroud convierte de cabeza tras un gran centro de Griezmann.#FRA 2 - #ING 1



📺 DSports Canal 610 | HD 1610

📺 DSports 2 Canal 612 | HD 1612

📺 DSports+ Canal 613 | HD 1613 pic.twitter.com/cxiImTFh1q — DNewsOK (@DNewsOK) December 10, 2022



“Aunque no marcó hace cuatro años, siempre fue importante. Tuvo momentos difíciles y hoy se ve recompensado. Lo han criticado muy seguido, pero tiene una buena mentalidad, es fuerte en su cabeza”, explicó Deschamps luego de la victoria contra Polonia, en la que Giroud aportó un gol, el primero de Francia en ese encuentro.



Lo de Rusia 2018 fue apenas un bache. Con los cuatro goles en Qatar, Giroud llegó a 53 anotaciones y es el máximo artillero en la historia de la selección francesa, en 118 partidos jugados.



“Alguien sabio me dijo que todos tenemos 20 años y lo demás es experiencia. Juego como un chico de 20 años, con la misma mentalidad de un jovencito que acaba de llegar, que sigue con hambre. En algún momento mi cuerpo dirá basta, pero ahora parece responder, así que no hay límites”, declaró Giroud. Ahora tendrá al frente a la mejor defensa del Mundial, la de Marruecos. Pero el atacante sigue firme.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

