La selección brasileña comienza este lunes un repecho. Terminar la fase de grupos sin

Neymar y poder esperar la recuperación del '10' tranquilamente en los octavos de final.

Con el triunfo ante Serbia, tres puntos contra Suiza garantizarían la clasificación y puede que el primer puesto, pero está por ver cómo evoluciona la selección de Tite sin su estrella.



(Drama de obrero de estadio en Qatar: 'Nos daban comida podrida', video)

(Hinchas de Inglaterra y Gales se agreden a cuchillo en batalla campal, video)



Con el tobillo aún hinchado, como publicó Neymar en sus redes sociales, el brasileño tendrá que ver desde la grada el segundo partido de su equipo en este Mundial y su puesto recaerá en la decisión que tome Tite; una Brasil más ofensiva o una más defensiva.



El delantero del PSG no la pasa bien. Está concentrado con la selección y vive el día a día, mientras se recupera.



Neymar se ha visto activo en redes sociales y publicó todos del tobillo, el que tiene en vilo a todo Brasil.

Neymar Foto: Instagram de Neymar

La verdad, las imágenes no son alentadoras, pues todavía se ve el tobillo muy golpeado.



La propuesta de ataque pasa por bajar a Lucas Paquetá al medio, para que acompañe a Casemiro, y suplir al '10' con Rodrygo, mientras que la opción defensiva supone mantener a Paquetá adelantado y meter un doble pivote con Fred/Bruno Guimaraes y Casemiro.



Sin Neymar, su estrella, Brasil afronta un partido clave que, de ganarlo, lo llevaría a octavos de final de la Copa.



Ante el intento continuo de sonsacar a Casemiro qué pareja de baile prefiere, el ex del Real Madrid tiró de humor: "Luka Modric y Toni Kroos", el dúo con el que ganó cuatro Copas de Europa con los blancos.