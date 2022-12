Varios hinchas brasileños se han mostrado indignados, luego de conocerse imágenes y videos de la fiesta que realizó el jugador Neymar Jr días posteriores a ser eliminados del Mundial de Qatar por Croacia.

El país sudamericano aún se encuentra con desazón porque la selección no pudo avanzar de los cuartos de final en la tanda de penales. Aunque el jugador del PSG aseguró en sus redes sociales que se encontraba “destruIdo” por la eliminación, muchos de sus seguidores lo señalaron por el parrandón que armó después de salir de Qatar.

Según el medio ‘Folha de Sao Paulo’, el 10 brasileño realizó la fiesta en la mansión de su hermana Rafaella. Allí estuvieron varios jugadores de la ‘Canarinha’, modelos y deportistas de otros equipos.



(No deje de leer: Neymar, absuelto en caso por supuestas irregularidades en fichaje del Barcelona).



Tal parece, el futbolista le solicitó a sus invitados que no publicaran videos ni ningún tipo de fotos, para no exaltar a los hinchas y evitar disgustos por la eliminación en cuartos de final.



No obstante, varios de los asistentes hicieron caso omiso y postearon diferentes momentos de la fiesta, los cuales encendieron las redes sociales rápidamente y causaron gran indignación en los seguidores del jugador e hinchas de Brasil.

(Puede ser de su interés: Neymar publicó lo que se escribió con sus compañeros de Brasil tras eliminación).

Alguns jogadores da Seleção Brasileira já voltaram ao Brasil e fizeram uma festa na casa da família de Neymar, em São Paulo.



🗞 | 🎥 @gossipdodia pic.twitter.com/XMJHNXlziH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 13, 2022

Varios de los aficionados tildaron al capitán de “hipócrita”, luego de haber pronunciado las siguientes palabras tras la eliminación de su selección: “Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, me dejó paralizado diez minutos y después empecé a llorar sin parar. Va a doler por mucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final”.



(Siga leyendo: Así pasan la tusa las estrellas del fútbol tras salir del Mundial Qatar 2022).



Hasta el momento, ninguno de los invitados, como el futbolista brasileño Antony Matheus dos Santos ni el surfista Gabriel Medina, se ha pronunciado al respecto. Ni siquiera el propio Neymar, anfitrión de la celebración, se ha referido al tema para calmar los ánimos de los seguidores de la selección de Brasil.

Más noticias

Brasil: el bombazo que tienen en carpeta para el reemplazo de Tite

Neymar emite emotiva carta abierta a Tite: 'Merecías ser coronado con esta copa'

'Estoy destrozado': las palabras de Neymar tras la eliminación de Brasil

Neymar, entre lágrimas, y el tierno gesto con el hijo de Iván Perisic, video

Neymar encarna la tragedia: vea su desgarrador llanto tras eliminación de Brasil

Tendencias EL TIEMPO