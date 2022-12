Con la tormenta aún en el cielo, Brasil debe enfocarse en breve en hallar el reemplazo de Tite, el técnico que reconstruyó a la 'Seleção' luego de años de humillantes tropezones, pero que se estrelló en Catar.



Fiel a su carácter impasible y con un discurso propio de una homilía, el seleccionador brasileño oficializó el viernes lo que ya había anunciado en febrero: dejar el mando de los pentacampeones al término de su participación en la Copa del Mundo.

Ahora, Brasil debe comenzar la evaluación de su sucesor, que tendrá la dura labor de ganar el esquivo hexacampeonato en 2026 y seducir al astro Neymar para que siga defendiendo la 'Canarinha'.

Carta a Tite

Este domingo, aún con la resaca del Mundial, el astro Neymar emitió una carta abierta para Tite, en la que habla de sus enseñanzas y lamenta esta derrota para ambos.



"Carta abierta a TITE. Antes de conocernos en persona, jugamos mucho en contra y ¿puedo decirte? ¡Pensé que eras realmente molesto! Porque juntaste un equipo para etiquetarme, harías todo para vencerme y aún así hablaste mal de mi. Pero el destino es divertido, ¿eh? Ponte como tu entrenador y yo como tu número 10, te conocía como entrenador y ya sabía que eras muy bueno pero como persona eres MUCHO MEJOR!", comenzó Neymar en su carta.

"Me conociste y sabes quién soy y eso es lo que me importa... Vengo aquí para agradecerte abiertamente por todo, todas las enseñanzas que nos has dado... y fueron tantos... Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te animaré. Pasamos momentos bonitos pero también tuvimos momentos que nos duelen mucho y este último nos dolerá por mucho tiempo".



Finalmente, Neymar le expresó que el DT merecía ganar el Mundial de Qatar 2022. "Merecías ser coronado con esta copa. Todos lo merecíamos por todo lo que hicimos y por todo lo que nos rendimos para intentar alcanzar nuestro mayor sueño. Pero Dios no lo quiso así, paciencia. ¡Dios nos ha dado TODO! Gracias profesor Tite, por todos los aprendizajes. y si hay una frase que nunca olvidaré es "MENTALMENTE FUERTE" y tendremos que ser MUY en ese momento! Un fuerte abrazo y GRACIAS".



