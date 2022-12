El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confesó por qué el muñeco de ‘Chucky’ funcionó como cábala (interpretación mística) en todos los partidos que ha jugado la ‘albiceleste’, no solo en el Mundial de Qatar 2022, sino también en la Copa América 2021.

Entre tantos videos que circularon por redes sociales de la celebración de los jugadores argentinos, luego de haberse llevado el título de campeones del mundo, uno de los futbolistas captó al muñeco diabólico en el camerino, razón por la cual varios de los internautas se mostraron sorprendidos.



Aunque muchos creyeron que se trataba de una especie de “satanismo”, la verdad es que el personaje de la película de terror es la ‘mascota’ de la selección, un amuleto infaltable para cada partido que se va a disputar.



Claudio Tapia, presidente de la AFA, contó en entrevista con ‘AFA Estudio’ que todo inició en el staff y, desde entonces, ‘Chucky’ no pudo faltar a ninguno de los encuentros.

“Un día entré a la utilería y vi el muñequito de 'Chucky', le faltaba un brazo y una pierna. Nadie sabía cómo estaba ahí, entonces pregunté: '¿Quién trajo a ese muñeco acá? Tiene mala suerte'. Nadie contestaba, me dijo Juan Cruz, el utilero: 'Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen 'Chucky'. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acordara de él y lo tuviera siempre en todos lados'”, confesó Tapia.



Días previos a la Copa América, en la que Argentina se coronó como la selección campeona, Tapia hizo una promesa: “Les dije a los siete: si salimos campeones, nos vamos a tatuar a ‘Chucky’. Y así fue, los siete nos hicimos a ‘Chucky’. Ahora viaja con nosotros, está en todos lados. Yo tengo uno en mi casa. Después de esto, me compré un ‘Chucky’ que duerme conmigo”.



El 10 de julio del 2021, Argentina quedó campeón de la Copa América, después de vencer al seleccionado brasileño y, entonces, promesa cumplida: Tapia se mandó a dibujar el tatuaje del terrorífico muñeco en una de sus piernas, tal y como mostró en su cuenta de Instagram.



En el Mundial de Qatar 2022, ‘Chucky’ volvió a ser el protagonista de otro triunfo de la Argentina, al quedar campeones del mundo y seguir siendo la cábala infalible.

