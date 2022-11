En dos días, el VAR ya da otra vez de qué hablar... (Opinión)

VAR, como teoría, es una herramienta que debería ayudar mucho al fútbol. Resuelve jugadas que no quedan en los ojos del árbitro ni de los asistentes y ayuda a impartir justicia. Es su segunda aparición en la Copa del Mundo y ya se ha vuelto parte del paisaje, con todo y sus detractores.

Algunos decían que el problema del VAR era que dependía de la mano del hombre y eso generaba, otra vez, muchas dudas. Pues en el estreno de la herramienta semiautomática para detectar el fuera de juego, en el partido inaugural de Catar 2022 entre el equipo local y Ecuador, otra vez aparece esa zona gris que hace que quienes no les gusta la ayuda por video tengan los argumentos para atacarla.



El polémico VAR

Ocurrió cuando el Mundial apenas estaba en pañales, cuando Enner Valencia festejó el primer gol de la Copa del Mundo y luego tuvo que devolver el grito. El anotador estaba completamente habilitado y los ecuatorianos que estaban cerca del lugar donde este enviado especial veía el partido se rascaban la cabeza y se preguntaban qué había pasado.



Quienes estuvieron en el estadio Al Bayt nunca supieron cuál fue la razón por la que ese tanto fue anulado. Hubo que llegar al hotel y buscar los resúmenes de la televisión para entender qué había pasado. En la jugada previa, cuando el arquero de Catar salió a nada, había un jugador ecuatoriano, Félix Torres, que luchó por la pelota con él. Tenía una pierna adelantada. Por eso se anuló la jugada, pero en el moderno escenario en que se jugó el partido, no se mostró la acción, a pesar de que había varias pantallas en las que se retransmitía el partido.



Los cataríes se quedaron con el festejo de la decisión de Daniele Orsato, el central del partido, y los ecuatorianos, al final, no le pararon muchas bolas al asunto, porque ganaron el juego...



Esas zonas grises, ahora en lo tecnológico, son las que se prestan para interpretaciones y dudas. Como lo sucedido en el juego entre Inglaterra e Irán, en una goleada que, a propósito, deja muy mal parado a Carlos Queiroz, el extécnico de la Selección Colombia, hoy en su quinto Mundial.

(Lea también: Países Bajos sufrió, pero dio primer golpe en el Mundial de Qatar 2022)



En ese partido hubo una acción de esas que a cada rato se dan en el fútbol colombiano y que unos árbitros y encargados del VAR dan como penalti y otros prefieren dejar que se juegue. A los tres minutos (que curioso, el mismo de la acción discutida de Catar vs. Ecuador), Milad Mohammadi, jugador de Irán, agarró de la cintura a Harry Maguire, de Inglaterra. Pero el zaguero del Manchester United lo estaba abrazando, como si fueran a tomarse una cerveza juntos. El árbitro, el brasileño Raphael Claus, decidió que se siguiera jugando. En este tema no hay unidad de criterios. O al menos no lo hubo hasta ahora.



Lo que sí genera muchas dudas es que la Fifa haya decidido no revelar los audios de las conversaciones del VAR, algo que en Europa y en los torneos de Conmebol ya es una historia conocida. “Las conversaciones entre los profesionales no serán públicas. Sabemos que esa discusión existe, pero en este momento no hay posibilidad de escuchar las conversaciones entre el árbitro y el VAR”, dijo Pierluigi Collina, el jefe de los árbitros de la entidad. Lástima. Se perdió una opción de dar transparencia.



JOSÉ ORLANDO ACSENCIO

​Enviado especial a Qatar

@Josasc

