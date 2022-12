La edición 2022 del Mundial está por terminar y el título se disputará entre Francia, campeona defensora, y Argentina, que espera reencontrarse con la gloria después de 36 años.



El Estadio Lusail, de Doha, será escenario de la disputa el próximo domingo 18 de diciembre. Mientras los equipos trabajan en su preparación para el gran día, los videntes, tarotistas y demás especialistas han lanzado sus predicciones. Algunas se suman al entusiasmo de cada afición y otras provocan preocupación, como sucedió con el tarotista Jérome Merah en su propio país.

Merah tiene un canal de YouTube en el que comparte sus sesiones de tarot. En esta ocasión, dedicó un espacio para las predicciones de la final de la Copa del Mundo y habló de las condiciones en las que llega cada equipo.



.

Respecto al conjunto dirigido por Didier Deschamps, dijo que si bien “tiene un nivel casi similar al de Argentina”, lo que podría jugar en su contra es la “tensión” dentro de la plantilla porque habrá “enojos” entre los futbolistas.

Después de vencer a Marruecos 2 goles contra 0, Francia se enfrentará a la Selección de Argentina. Foto: Ronald Wittek. Efe

La predicción es que el partido “tendrá un arranque difícil para Francia” y es posible que dominen en la recta final del encuentro. Una carta, la del “diablo”, no augura un resultado positivo sino “una fatalidad” y un “destino padecido”.



En general, el tarotista cree que el duelo por la Copa del Mundo “será un partido con mucho estrés que podría crear rivalidades entre los jugadores y entre los hinchas”. Pero no solo eso. De acuerdo con las cartas, el partido tendrá “muchos giros y una posible sorpresa sobre el final”.

¿Qué vio sobre la selección argentina?

Pero eso no fue lo que preocupó a la afición francesa sino la lectura sobre el equipo de Lionel Scaloni, a la que consideró una escuadra “muy sólida” y, aunque ve que podrían enfrentar cambios con respecto a los partidos anteriores, tras lanzar las cartas predijo “un buen augurio” y una “potencial victoria”.



.



Las predicciones no fueron positivas para quienes suelen atender a sus contenidos, pero aclaró: “Aunque mi corazón late por Francia, mi tirada me indica que ganará Argentina”.

🇦🇷 Argentina es la selección con MÁS OCASIONES GENERADAS [20] de TODO el Mundial.🚬 pic.twitter.com/qOXnXQpGmH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 15, 2022

De acuerdo con medios locales, Jerome Mareh acertó en sus predicciones sobre cómo terminarían los partidos entre Argentina y Croacia, y Francia y Marruecos.



Aunque el video se hizo viral con algunos comentarios negativos, varios de sus seguidores le agradecieron por ser honesto en su trabajo y se mantuvieron positivos ante el panorama. “Diremos que gane el mejor. Y si entonces Francia perdiera, el honor está a salvo. Nuestro equipo ha sido excelente desde el principio”; “Argentina con Leo Messi sigue siendo un desafío que los franceses son bastante capaces de asumir”, escribieron.



.

Incluso uno se atrevió a hacer una lectura distinta sobre la carta del “diablo” que apareció en la sesión: “Si me lo permiten, vería aquí el misterio del diablo como el de la estrategia. Un partido de muy alto nivel por parte de Argentina, pero posibles decepciones. Gracias por hacer estas lecturas difíciles”, comentó un aficionado francés.

El tarotista predijo victoria para la Selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Un seguidor comentó que en la edición pasada, disputada en Rusia, Jerome predijo que Francia sería campeona del mundo, como finalmente sucedió ante Croacia.

La Nación (Argentina) / GDA