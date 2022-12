El futbolista Raheem Sterling se perdió el partido contra Senegal después de que unos ladrones armados asaltaran su casa en Inglaterra.

Sterling, según informan medios ingleses, vuela a Inglaterra ante la preocupación por lo que ha tenido que vivir su familia.



"No os puedo decir en este momento", dijo Gareth Southgate en la cadena ITV, preguntado sobre si Sterling volverá a la concentración inglesa.



"Es una situación que tiene que resolver con su familia". "No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero", dijo el técnico inglés.



Sterling se cayó de la convocatoria contra Senegal a última hora y la federación inglesa aludió a "motivos personales".



Harry Kane, en declaraciones a ITV, mandó apoyo tanto a él como a su familia y aseguró que, aunque es un "asunto privado", nunca es fácil ver a un compañero en esta situación.

"Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante. Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible", agregó el capitán.



EFE

Más noticias de deportes