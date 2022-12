La selección Argentina se reencontró con su juego y logró una importante victoria ante los liderados por Lewandosky en la tercera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. La 'albiceleste' ya se prepara para enfrentar a Australia este próximo sábado y en las últimas horas se conoció un llamativo diálogo entre Lionel Messi y Scaloni, entrenador de la selección.



En el encuentro el equipo europeo no mostró resistencia y una vez Argentina estaba 2-0, los argentinos al parecer prefirieron esperar hasta el final del partido para celebrar y clasificar con Polonia entre las 16 mejores selecciones del Mundial. Vea el curioso momento a continuación:

El diálogo entre Scaloni y Messi. "Si les hacemos un gol más se quedan afuera" pic.twitter.com/A2qqWtm4fZ — La pelota no se mancha (@ruedalapelota22) December 1, 2022

Con el 2-0 y México ganando, los polacos se mostraron realmente nervios ya que tenían un pie afuera de la cita mundialista. Ahí fue cuando fueron hacía atrás y esperaron que pasaran los minutos. En ese momento, una cámara del medio argentino TyC Sports captó el acercamiento de Messi con Scaloni en el que hablaron sobre los marcadores de esa jornada.



“2-0, 2-0″, le dijo Scaloni a Messi. “Si les hacemos un gol más se quedan afuera”, comentó el entrenador a lo que podría pasar en el terreno de juego. Además agregó : “No quieren más, no quieren más”, le señaló a Messi.



Al final, europeos y sudamericanos tuvieron un buen final. A pesar de la victoria de la 'albiceleste', Polonia pasó como segunda del Grupo C debido a que México le hizo falta goles para poder pasar a siguiente ronda. Ahora, los polacos deberán enfrentar a la súper favorita Francia este domingo. Lewandosky vs Mbappé.



