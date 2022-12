La pasión del Mundial de Qatar ha despertado la pasión de miles de fanáticos alrededor del mundo, y aún más, de la hinchada argentina que cada vez se hace más fuerte y busca diferentes formas de alentar a su equipo, sobre todo ahora que ya están en la final y esperan por Francia. .

Uno de los personajes que es sensación en estos días de Mundial es una señora fanática de Argentina que se ha hecho viral.



La mujer aparece en videos junto a varios jóvenes que llenan las calles mientras entonan sus cánticos. "¡Abuela, la la la la la!", es el coro de moda en Argentina.



La 'Abuela' se ha convertido en una sensación tanto en las calles abarrotadas de aficionados apoyando a la selección argentina, como en las redes sociales, pues los videos de los hinchas ovacionando a la mujer superan el millón de reproducciones.

El ABUELA LA LA LA hizo que la gente vaya a festejar con los abuelos de los geriátricos. Estoy llorando ❤️😭 pic.twitter.com/F0v7y1lGep — Nico Castillo Abad (@NicoCastilloOK) December 14, 2022

¿Quién es la abuela?

La mujer expresó que se alegra del protagonismo que le han dado en los último días: "Quiero agradecer a los pibes de Luro, yo soy la 'abuela la la la', ¡Vamo Argentina carajo!", expresó la mujer.



En declaraciones al diario Clarín de Argentina, la mujer comentó: "Pero no soy abuela! Me lo dicen por el pelo y por la edad y no me molesta, pero no lo soy”.



Se llama María Cristina, tiene 76 años y se volvió popular luego de que sus vecinos del barrio Liniers la rodearan durante un festejo.



"Los vi algunas veces, porque son del barrio, pero nada más. Igual, lo que más me gustó de todo esto es que siempre me cuidaron y me hicieron sentir cómoda. Por ejemplo, en la ronda pidieron que nadie me empujara. Después, cuando todo terminó, me acompañaron hasta mi casa y esperaron a que entrara".agregó.



María es fanática del fútbol, hincha de Boca Juniors como su papá, que se llama Pedro. Es una mujer que lleva el fútbol en a sangre.

“Yo soy la abuela la la la” 💜 pic.twitter.com/McFro37h61 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) December 14, 2022

Tuvo la suerte de celebrar el título mundial de Argentina en 1978 y luego el de 1986. “Ese año tenía un Fitito y, apenas ganamos, salimos desde acá para ir al Obelisco. Llegamos hasta Callao y no podíamos seguir por la cantidad de gente que había. Ahora ya no tengo edad para eso, ja”, cuenta a Clarín.



Hoy, disfruta de esta selección y por su puesto de Messi. "La Argentina lo ama y yo lo quiero. Me declaré su madre putativa. Que me perdone su mamá Celia, ja. Mi fuerza es para él. Es el mejor. Espero que tenga toda la dicha del mundo y después se retire tranquilo", agregó.



