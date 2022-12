El miércoles en la mañana se conoció que 'O Rei' fue internado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Al parecer, según medios brasileños, la leyenda del Santos habría presentando un cuadro de hinchazón severa en su cuerpo y una insuficiencia cardíaca descompensada.



Sin embargo, este viernes el mismo Pelé publicó un mensaje a través de su Instagram en el que asegura que se encuentra en el hospital por una visita rutinaria.

"Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es bueno recibir mensaje positivos como este. Gracias a Qatar por ese homenaje y a todos los que me envían buenas energías", señaló el brasileño de 82 años.



Por su parte, en Doha se pudo ver un homenaje al ícono del fútbol, quien fue campeón del mundo en tres ocasiones. Un edificio en Qatar iluminaba su figura y tenía el mensaje de "Recupérate pronto".



Además, su hija también había desmentido los rumores y aseguró que la situación clínica de su padre no era preocupante como afirmaban los medios brasileños.



También la clínica Albert Einstein declaró sobre el estado de salud del '10': "Edson Arantes do Nascimiento fue ingresado ayer, míercoles 29, para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia del tumor de colón identificado en septiembre de 2021. Luego de la evaluación médica, el paciente fue trasladado a sala común, sin necesidad de ingreso a unidad semi-intensiva o UCI. El exjugador se encuentra en pleno control de sus funciones vitales y presenta un estado clínico estable".