Una de las tardes más negras de los tiempos recientes del fútbol argentino acompañó la puesta en escena de la albiceleste en Qatar 2022, sonrojada por Arabia Saudi para complicar el panorama mundialista de la selección de Lionel Scaloni que suspira con pasión por levantar por tercera vez la copa de Campeón.

El recorrido en la última oportunidad de Leo Messi por salir con el trofeo mundialista bajo el brazo se oscurece. Lusail será un lugar de pesadilla para el argentino que en cinco minutos, los que tardó Arabia en remontar, se despojó de toda la ilusión con la que desembarcó en Doha.



No es un revés definitivo pero sí complica el trazado y reduce notablemente el margen de error del campeón del mundo en 1978 y 1986, que no puede fallar ni contra México ni frente a Polonia, sus próximos adversarios.



Nadie pensaba que el final del impecable recorrido del conjunto de Lionel Scaloni con treinta y seis partidos sin perder, al borde del récord de Italia, sin encajar gol alguno en los cinco últimos, se iba a estancar ante un equipo como Arabia que obtuvo un triunfo histórico y provocó una convulsión en Messi y compañía. Ni siquiera lo contemplaban los árabes, que consiguieron una de las victorias más importantes de su historia. Así lo deja ver la narración de un canal local, que se vuelve tendencia en Occidente.



'Al borde del infarto'

Argentina vs. Arabia Saudí. Foto: AFP

En el video que es viral ya en las redes sociales, se percibe la emoción inconmensurable del narrador árabe.



Sus gritos, su manera de narrar y su alegría: el retrato de la pasión del fútbol.



"Roza el infarto", comentan en redes.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhttps://t.co/zKh489wIQo — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 22, 2022

Andrés Felipe Balaguera

DEPORTES