Brasil juega este viernes (10 a.m., TV de Directv Sports) ante Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar un partido clave, tras su avasallante victoria ante Corea del Sur.

El equipo de Tite parte como favorito para el duelo, tanto por sus nombres como por el historial que existe ante los croatas. Sin embargo, a horas de que ruede la pelota, la noticia más impactante viene por cuenta de una acusación contra Eder Militao, jugador clave del equipo 'canarinho'.



Todo, debido a que su exnovia, la 'influencer' Karoline Lima, asegura que le fue infiel mientras estaba embarazada.

'Me fue infiel mientras estaba embarazada'

El delantero argentino Lautaro Martinez (C) y el defensa de Brasil Eder Militao. Foto: AFP - Fayez Nureldine

"Era tanto lo que se echaban de menos que me fue infiel mientras yo estaba embarazada ¡es una locura! Ella, cuando vio que estábamos mal, vino a darme consejos. Y entonces descubrí que, a mi espalda, estaban juntos", aseguró la 'influencer', haciendo alusión a Militao y a su antigua 'ex', con quien dice que la engañó, según reseña en las últimas horas 'Wagsnews'.



"Ah y hay más. Ella solía burlarse de mí para que yo me volviera aún más loca. Me dijo que él ya le había hecho todo eso a ella, que él era una basura y que incluso ¡le había pasado una enfermedad! Ella hacía todo lo posible para asustarme y que discutiera con él", añadió la mujer.

Hasta el momento, Militao no se ha pronunciado al respecto.

DEPORTES

