Argentina clasificó a semifinales luego de una agónica tanda de penales frente a Países Bajos. Los europeos lograron empatar el encuentro en los últimos minutos de los noventa y sentenciar el tiempo extra y los penales. A pesar de esto, Argentina logró la tarea con una maravillosa actuación de el 'Dibu' Martínez y la seguridad de Lionel Messi, quien pateó de primero.



Cabe mencionar que Neymar no pudo cobrar para Brasil, ya que era el quinto cobrador y solo pudieron patear cuatro tiros desde los doce pasos. Lo que significó la eliminación de los dirigidos por Tite.

"Mucha alegría, mucho desahogo, no era para llegar al alargue y mucho menos a penales, sufrimos demasiado por como se había dado todo, pero supimos sufrir y logramos lo más lindo, es impresionante", mencionó Messi.



Además mostró su descontento por el desempeño del árbitro De La Hoz. "Mucha bronca por el gol, no era para terminar así, no puedo hablar del árbitro porque después te sancionan pero la gente vio lo que fue, teníamos miedo por ese tema y no puede poner la Fifa un árbitro que no esté a la altura", aseguró el diez.



Además, destacó a su arquero luego de un gran abrazo al final del partido. "No tenemos dudas del Dibu, cuando llegan los penales tenemos ventaja con él en el arco, lo demostró y estamos agradecidos con él".



REDACCIÓN DEPORTES