"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", mencionó. Además agregó que le deseaba muchos éxitos a ambas selecciones.



Ante esto, distintos periodistas no dudaron en preguntarle a ´la Pulga´ sobre este tema luego de la clasificación a octavos. Conozca qué fue lo que dijo:

Finalmente Messi habló sobre toda la controversia con el @Canelo y estas fueron sus palabras 📣 📝



¿Estás de acuerdo con el argentino? 🤔 🤷🏽‍♂️



Tema cerrado ✌🏼 🇲🇽 🇦🇷 pic.twitter.com/wTou6Wr7iJ — Frases de Boxeo (@FDBplus) December 1, 2022

"Ahí vi que él salió a disculparse. Creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario. Pasa después de un partido el dejar la camiseta ahí. No hay más”, indicó el jugador de la 'albiceleste'.



“Es más, ni creo que tengo que pedir perdón porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí. No pasa nada”, agregó.



Ahora que el tema está cerrado, Messi y la 'albiceleste' seguirán concentrados pensando en el partido contra Australia este próximo sábado. Sin embargo, los dirigidos por Scaloni, al parecer, no podrán contar con Ángel Di María por lesión.



