La Fifa decidió apartar del Mundial Qatar 2022 al árbitro español Antonio Mateu Lahoz, quien no tuvo un gran desempeño en el encuentro entre Argentina y Países Bajos de los cuartos de final.



Los jugadores de ambas selecciones recriminaron al valenciano y esto llevo a que la entidad máxima de fútbol tuviera que analizar su trabajo.



Lahoz se convirtió en el colegiado con más tarjetas amarillas mostradas en un encuentro; fueron 14 en total. Además, sancionó 48 infracciones: 30 para la 'albiceleste' y 18 para los neerlandeses. A su vez, no supo administrar con autoridad las discusiones y peleas que se presentaron en el campo de juego.

Por su parte, Lionel Messi había mencionado que: "Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia".



"El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era falta el último que cobro. Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, agregó el diez.

Los neerlandeses también criticaron al español. Frenkie de Jong lo responsabilizó por la eliminación de su equipo. "El árbitro perdió el rumbo en la prórroga. Fue realmente escandaloso. Solamente pitó para Argentina cuando terminó el tiempo reglamentario”.



El 'Dibu' Martínez también fue otro de los que habló sobre el valenciano. "Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. les dieron 120 minutos":



Finalmente, cabe mencionar que ante lo ocurrido entre Argentina y Países Bajos, la Fifa abrió un expendiente para ambas selecciones por los incidentes que se presentaron. Se investigan posibles infracciones del artículo 12, es decir, por conducta indebida de jugadores y cuerpo técnico.



