Marruecos, en la tanda de penaltis (3-0), derrotó a España y la sacó del Mundial de Qatar 2022, eliminando a otra de las selecciones grande de esta Copa del Mundo. Marruecos fue fuerte y aprovechó el mal momento de los españoles que tuvieron que ver cómo Hakimi, quien nació en Madrid, los eliminó con un espectacular cobro al estilo Panenka. Es decir, picando la pelota.



Ante esto, Luis Enrique atendió la rueda de prensa donde dejó claro que en este momento no piensa en el futuro. Además, respondió una pregunta del periodista Steven Arce con contundencia. "¿Has estado viendo el partido? ¿Y qué estabas, de espaldas al partido?".



Vea la respuesta a continuación:

La respuesta de Luis Enrique a @stevenarce en rueda de prensa:



"¿Has estado viendo el partido? ¿Y qué estabas, de espaldas al partido?". pic.twitter.com/Cs4RHIUSUn — Paolo Arenas (@PaoloArenas) December 6, 2022

“¿Qué pasó en el partido?, ¿por qué España no pudo dominar el juego, sobre todo el mediocampo, que ha sido lo más relevante del juego de España cuando apuesta a atacar?”, le dijo el periodista colombiano.



A lo que el entrenador de 'La Roja' respondió: "Buenas tardes, casi noches, ¿no? No sé si has estado con el partido, ¿has estado con el partido?, ¿sí?, ¿y qué estabas, de espalda al partido? Si algo hemos hecho es dominar el partido".



"Nos ha faltado el gol, la realidad es que nos ha faltado el gol, pero dominar el partido, el centro del campo, generar situaciones de progresión ante un rival encerrado al máximo, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel, es cierto que se nos puede achacar que podríamos haber generado más ocasiones, estoy de acuerdo", agregó.



Con este desenlace, España suma otro fracaso seguido en los Mundiales luego de salir campeona en 2010. Luego de irse en primera ronda en Brasil 2014 y tras ser eliminado por penales por Rusia en su Mundial en 2018. Habrá que esperar qué sucede con la relación entre Luis Enrique y la selección española.



REDACCIÓN DEPORTES