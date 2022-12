Los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 dejaron imágenes que quedarán para el recuerdo de un torneo en el que sólo sobreviven ocho selecciones. Cada partido tuvo su fotografía y nombres como Hajime Moriyasu, Cristiano Ronaldo, Tite, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Yassine Bounou, Emiliano Martínez y los jugadores de los Países Bajos acapararon todos los focos con sus acciones.



A continuación, los mejores momentos:

Hajime Moriyasu, todo un caballero

Hajime Moriyasu al termino del partido de Japón. Foto: EFE

Eliminado en la tanda de penaltis por Croacia, Japón sufrió un destino terrible en los octavos de final. Rozó la gloria, acarició la historia -nunca se había clasificado para los cuartos- y sus aficionados acabaron el duelo consternados.



Entonces, la hinchada nipona, muy volcada con su selección durante todo el Mundial, recibió el cariño de un hombre que con un gesto mostró el respeto que merecían sus seguidores. Este hombre no fue otro que el seleccionador Haijme Moriyasu, que, tras caer derrotado de la forma más cruel, se fue hacia uno de los fondos donde había muchos aficionados japoneses.



Allí se inclinó para agradecer el apoyo que recibió durante los cuatro partidos que Japón disputó en el Mundial. Aparte de dar una lección de educación, se marchó de la Copa del Mundo como uno de los técnicos revelación.

El baile de Tite

JAJAJAJ HASTA TITE BAILA HOY. 🇧🇷🕺pic.twitter.com/GlIBeI3TNd — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 5, 2022

Brasil no solo dio un baile futbolístico a Corea del Sur, que perdió 4-1 y se fue del Mundial tras una primera parte excelsa del equipo dirigido por Tite. Las celebraciones de los goles, después dieron que hablar.



En cada uno de ellos (Vinícius, Neymar, Richarlison y Paqueta) los brasileños se marcaron un baile coral para demostrar su alegría. Y en uno, tuvieron un invitado especial a la fiesta. Cuando Richarlison marcó el tercero, a la media hora, Tite se unió a sus jugadores y se marcó unos pasos que no pasaron inadvertidos.



Exjugadores como el británico Roy Keane calificaron las celebraciones brasileñas como "irrespetuosas". Después, Tite se explicó: "Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba lo haría. Sabíamos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso. Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos".

Países Bajos y su especial recibimiento

Así fue la llegada de la selección de Países Bajos a su hotel tras clasificarse a cuartos de final. pic.twitter.com/5yOk6BBvwO — Andre Marín (@andremarinpuig) December 4, 2022

Otra selección que se apuntó a los cuartos de final fue la de los Países Bajos, que superó a la de Estados Unidos por 3-1 para alcanzar los cuartos de final. Sin mucho ruido, y paso a paso, el combinado dirigido por Louis Van Gaal ya es uno de los ocho mejores del Mundial.



Sin embargo, la imagen de la clasificación no apareció en el campo, llegó fuera de él. En concreto, en el hotel de concentración, donde empleados y aficionados recibieron a toda la expedición neerlandesa con un pasillo en el que sonó música al ritmo del Waka Waka de Shakira con banderas y máscaras que portaron los jugadores.



En cabeza, Memphis Depay, portaba una máscara de su compañero Denzel Dumfries. El resto, por detrás, bailó con un hombre muy implicado en la diversión: Louis Van Gaal, que a sus 71 años se apuntó a la fiesta bailando al ritmo de la música y abrazando a empleados del hotel.

La aplastante superioridad de Mbappé

Mbappé, el goleador del Mundial hasta ahora Foto: EFE

Con una suficiencia casi insultante, Kylian Mbappé fue el jugador que sufrió Polonia. El delantero del París Saint-Germain demostró una superioridad aplastante que desquició a su rival y asustó al resto de equipos supervivientes del Mundial de Qatar 2022.



Marcó dos goles, el segundo y el tercero de una victoria por 3-1 que emparejó al equipo de Didier Deschamps contra Inglaterra y que le confirmó como un candidato importante a convertirse en el mejor jugador del torneo. Especialmente brillante fue su primer tanto. A los 74 minutos, recibió un balón de Ousmané Dembélé casi al borde del área. Con una tranquilidad pasmosa, se acomodó la pelota, miró a uno de los porteros más inspirados del Mundial, Wojciech Szczesny, y lanzó un zapatazo inapelable que rompió la red de la portería polaca.



Lo celebró con la tranquilidad de un jugador que está un escalón por encima del resto y que con sólo 23 años ya suma nueve tantos en los Mundiales y superó un récord de Pelé, que era el hombre con más goles en las Copas del Mundo antes de los 24 años.

Bellingham, el Real Madrid y un aficionado

⚪️🙄BELLINGHAM ILUSIONA al MADRIDISMO



😏"¿Fichar por el Real Madrid? VEREMOS, VEREMOS". Atentos a la secuencia en #JUGONES. pic.twitter.com/5GT0Z8qXOp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 5, 2022

Después de la exhibición de Jude Bellingham frente a Senegal que volvió a colocar al joven centrocampista inglés de 19 años en el escaparate del fútbol mundial, todo fueron elogios para un jugador codiciado por los grandes clubes de Europa. El conjunto africano sufrió al medio del Borussia Dortmund, que firmó un partidazo y asistió a Jordan Henderson en el primer gol británico.



Su actuación en el torneo, ha hecho que su cotización suba como la espuma. Ya en la calma del hotel, al día siguiente, un aficionado grabó a Bellingham y a Henderson, publicó el vídeo y enseguida se convirtió en viral. "Eres el mejor centrocampista del mundo. Ven al Real Madrid", dijo el aficionado. Henderson, respondió: "No, no, al Real Madrid no. No va a ir al Real Madrid". El aficionado insistió y vendió al club blanco con un caramelo: "Si vas al Real Madrid, ganarás el Balón de Oro". Entonces, Bellingham, respondió: "Ya veremos". El madridismo, sueña.

Emiliano Martínez y el abrazo de 45 millones de argentinos

What a save !!! Emiliano Martínez 👏 pic.twitter.com/raKqgoRkst — Saikodree (@saikodree) December 3, 2022

Lionel Messi es el referente indiscutible del éxito de Argentina. Frente a Australia, volvió a ser decisivo. Abrió el marcador a la media hora y sumó otro tanto más en el Mundial, el tercero desde que comenzó el campeonato.



Sin embargo, Australia no se rindió, redujo distancias con un tanto en propia meta de Enzo Fernández y se volcó a por el empate en los últimos minutos. Entonces, apareció un héroe inesperado que mereció el aplauso de todos los aficionados argentinos.



Cuando el partido agonizaba, en el tiempo añadido, exactamente en el minuto 97, Garang Kuol se encontró con la pelota cerca del área pequeña y se paró el tiempo en toda Argentina. Disparó con todo a favor para empatar, pero se encontró con la figura inmensa de Emiliano Martínez. En el suelo, tirado, recibió el abrazo emocionado de Enzo Fernández y de Nicolás Otamendi, que representaron a los 45 millones de argentinos que suspiraron aliviados gracias a la parada de su portero.

Bono, un héroe marroquí

Facebook Twitter Linkedin

Fue la figura en la tanda de penales. Foto: EFE

Si hay un jugador que destacó por encima del resto en la eliminación de España, ese no fue otro que el portero de Marruecos Yassine Bounou 'Bono'. El destino tenía reservado al guardameta del Sevilla un sitio en la historia de su país, que jamás había alcanzado los cuartos de final.



El equipo de Luis Enrique Martínez, incapaz de superar la tela de araña que tejió su rival, se jugó su futuro en los penaltis. Y ahí, apareció Bono. Pablo Sarabia mandó el primer lanzamiento al palo y después Bono detuvo los penaltis de Sergio Busquets y Carlos Soler. Achraf Hakimi marcó el decisivo y todos los jugadores y el cuerpo técnico de Marruecos corrió a abrazar a su héroe, que acabó tirado en el césped entre lágrimas y una montaña de compañeros. Después, fue elevado al cielo entre brazos que reflejó la felicidad del portero que frenó a España.

Cristiano en el banquillo y la explosión de Ramos

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo en el banquillo Foto: AFP

Después de una temporada aciaga en el Manchester United, donde pasó más tiempo entre los suplentes que en el césped, Cristiano tenía una oportunidad de redimirse en el Mundial de Qatar. Necesitaba a su selección para recuperar credibilidad y no lo consiguió durante los tres partidos de la fase de grupos, en los que sólo celebró un tanto, de penalti, en su estreno frente a Ghana.



Su escaso protagonismo sobre el verde y su actitud desafiante cuando fue sustituido durante el choque ante Corea del Sur desquició a Cristiano y dio argumentos a su seleccionador, Fernando Santos: "La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto".



Días después de ese gesto, Cristiano vio el choque ante Suiza desde el banquillo y una multitud de fotógrafos corrió a buscar la imagen del partido. Su sustituto, Gonçalo Ramos, irrumpió en el Mundial con un triplete eclipsó a su compañero y Cristiano sólo pudo jugar el último cuarto de hora sin influencia en el duelo.



REDACCIÓN DEPORTES CON EFE

