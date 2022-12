Nunca tan 'canchero', nunca tan 'diez'. Algunos dicen que ante Países Bajos, Leo no solo fue Messi sino Maradona y Roman.



Después de marcar el segundo gol, cuando los neerlandeses buscaban desesperadamente el empate, el capitán de la 'albiceleste' se acercó al banco de los naranjas, disparó una mirada y se llevó las manos a las orejas: "el Topo Gigio de Riquelme", dijeron quienes aún recuerdan al 'último diez' de Boca y su relación complicada con Louis van Gaal en su paso por el Barcelona.

Este partido pasará a la historia por muchas razones, pero en mi corazón quedará como el día en que el Messi riquelmista le hizo un topo gigio a Van Gaal. pic.twitter.com/RI8i4RiscJ — Ale. (@AlejandraTuk) December 9, 2022

Un 8 de abril de 2001 cuando se jugaba el 'Superclásico' entre Boca y River en la Bombonera, el árbitro Héctor Baldassi sancionó un penal a favor de los de Riquelme faltando 25 minutos para el final del partido del Clausura de 2001.



El 'diez' remató a la derecha y el arquero detuvo el disparo, pero luego Roman cabeceó y la mandó a guardar a la red. Esa noche el marcador fue 3 a 0, pero lo memorable del encuentro fue el festejo de aquel gol.



El 'diez' corrió hasta la mitad de la cancha, lejos de sus compañeros que lo buscaban para celebrar, y allí se detuvo. Colocó sus dos manos detrás de sus orejas y se quedó en esa posición, mientras apuntaba al palco de Mauricio Macri, presidente de Boca Juniors en ese entonces, con quien no vivía una buena relación.

“El festejo fue para mi hija porque le encanta el Topo Gigio”, dijo Roman pero nadie le creyó, pues por esos días estaba enfretado con la Comisión Directiva ya que reclamaba un reconocimiento económico luego de conseguir tres torneos locales, dos Copa Libertades y una Intercontinental ante el Real Madrid, al que le enseñó a bailar tango en Japón.



Los cercanos de Riquelme aseguraban que estaba cobrando la misma prima que un juvenil del plantel, mientras que Macri aseguraba que el contrato había sido acordado por ambas partes y no ameritaba modificaciones.



“Esto es medio loco. Ahora dicen que ya me vendieron y yo no sé nada. Como no me quisieron arreglar el contrato, ahora dicen que me venden”, decía Roman meses antes de irse a Barcelona en julio de 2002.



Había firmado por cinco años, pero solo estuvo 13 meses. ¿La razón? Luis van Gaal.

"Estos videos son todos de usted. Es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota pero cuando no la tiene jugamos con uno menos", Louis Van Gaal a Juan Román Riquelme en 2002.



Lucho y los talentos argentinos pic.twitter.com/y2eO5EWIAc — VarskySports (@VarskySports) December 10, 2022

“Tengo que hablar con usted. Estos videos son todos de usted. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos. Acá tengo un sistema y confío en él, usted va a jugar de extremo izquierdo”, le dijo el neerlandés al argentino en su primer día.



Roman Riquelme, fiel a su estilo, menciona que: “Al partido siguiente me metí en mi posición, por el medio. Ganamos 2 a 1 y las dos asistencias fueron mías. Al otro día fuimos a entrenar y pensé que estaríamos todos contentos. Pero me dijo: 'Usted es un desordenado, todos dicen que jugó un partidazo y yo digo que tiene que jugar por la izquierda'. Después me sacó del equipo, pero fue honesto conmigo y me decía las cosas en la cara”.

Sin embargo, la relación fue corta. Van Gaal fue despedido en enero de 2003 por malos resultados. Acumulaban ocho partidos perdidos en 19 jornadas y estaba a 20 puntos del líder y tan solo a tres del descenso.



Luego, llegó Radomir Antic, un DT serbio que tampoco le dio la titularidad a Riquelme, quien se marchó al Villeral donde brilló con Forlan.

La celebración de Messi luego de su gol a Países Bajos. Foto: AFP



Dieciséis años después de aquel encuentro entre Riquelme y van Gaal, quien también tuvo problemas con Radamel Falcao, Ángel Di María y el Chicharito en Manchester United, el DT dijo una frase que seguramente quedó rebotanto en Messi.



“Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? Como capitán deber preguntarse por qué el equipo no gana en Europa”, señaló el DT.



Con todo esto y el ambiente subiendo en el Argentina - Paises Bajos, se entiende que la 'venganza' llegó en los cuartos del Mundial Qatar 2022, cuando la 'albiceleste' volvió a vencer a 'la naranja' por penales, como en Brasil 2014.



Al final del partido, luego del "¿Qué mirás, bobo?", Messi se marcó otro golazo: “Van Gaal vende que juega al fútbol y puso gente alta y empezó a tirar pelotazos”, finalizó el diez convertido en Lionel, Diego y Roman.



