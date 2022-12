La selección Argentina se reencontró con su juego y logró una importante victoria ante los liderados por Lewandosky en la tercera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. La 'albiceleste' ganó 2-0 y ya se prepara para enfrentar a Australia este próximo sábado.



Sin embargo, un hecho curioso se presentó en el polémico penal a favor de Argentina que Messi despercidició. El arquero polaco reveló que apostó con el '10' sobre si el VAR decidía si era penal o no.



A continuación, conozca cómo fue la apuesta:

“Hablamos antes del penal y le dije que le apostaba 100 euros que el árbitro no lo iba a marcar. Así que perdí una apuesta con Messi”, dijo al medio TV2.



“No sé si eso está permitido en la Copa del Mundo, probablemente seré sancionado por eso, pero no me importa ahorita. Tampoco le pagaré, no le importan cien euros, creo que tiene suficiente dinero”, agregó

Messi erró el penal Foto: AFP

El penal se presentó en los últimos minutos del primer tiempo entre Argentina y Polonia. El arquero polaco, a pesar de perder la apuesta, atajó el penal y evitó que Argentina se fuera en ventaja.



Al final, europeos y sudamericanos tuvieron un buen final. A pesar de la victoria de la 'albiceleste', Polonia pasó como segunda del Grupo C debido a que México le hizo falta goles para poder pasar a siguiente ronda. Ahora, los polacos deberán enfrentar a la súper favorita Francia este domingo.



