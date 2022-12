Los rumores de la prensa española que se escuchaban en la mañana del jueves estallaron ante la sorpresiva derrota de España ante Japón. Se decía que los dirigidos de Luis Enrique querían evitar a toda costa un posible cruce en cuartos de final con Brasil, por lo que querían quedar en segundo lugar en el Grupo E.



Ante esto, Hugo Sánchez, exjugador del Real Madrid y actual comentarista deportivo, mencionó que, al parecer, España se habría dejado ganar por esta razón.



No hay que olvidar que Brasil es una de las súper favoritas para quedarse con la Copa Mundial en Qatar. Por el momento, España se medirá ante Marruecos en los octavos de final y si avanzan tendrían que enfrentarse, posiblemente, a Croacia.

Para Sánchez, la estrategia del técnico de 'La Roja' fue clara pensando a futuro: no quería enfrentarse a Brasil. Sin embargo, Luis Enrique ha afirmado que él no evita rivales.

David Faitelson, uno de los panelistas del programa de ESPN, le preguntó: "¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?”-



"No estaba ahí, no estoy en la mente de Luis Enrique, pero él habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”, aseguro el exdelantero.



Cabe mencionar que el recordado jugador dijo que esta decisión no habría sido por miedo a Brasil, sino por respeto. Es decir, una decisión estratégica para no enfrentarse "tan pronto" con los de Tite.



Sin embargo, Luis Enrique ha sido claro en que si están para ganar la Copa del Mundo, tendrán que ganarle a los mejores.

"Si estás convencido de que tu equipo es muy bueno, quieres quedar primero signifique jugar contra quien sea en octavos y en cuartos. Si tiene que ser Brasil, pues jugaremos ante ellos. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones o nosotros no lo entendemos así. Entiendo que haya la posibilidad de ir por un camino más fácil, pero no. Quedar primeros significaría que hemos sido mejores", apuntó en conferencia de prensa en la previa del juego ante Japón.

¿Cuáles son los cruces de octavos?

¡Así está el cuadro de octavos de final de la #CopaMundialFIFA! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 1, 2022

REDACCIÓN DEPORTES

Más noticias de su interés