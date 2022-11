Ecuador se presentó en el Mundial de Qatar 2022 con la clara pretensión de hacer historia. No ha dejado pasar la primera oportunidad.



De hecho, ya entrará en los anales como la primera selección que gana a un equipo anfitrión en un partido inaugural. Ningún equipo local a lo largo de la historia había sucumbido en el encuentro que abría el torneo cuando le tocó hacerlo.

Tan solo Sudáfrica, ante México, concedió un empate (1-1). Y ha tenido que ser

Ecuador, en el choque inaugural de Qatar 2022, el primer Mundial en Oriente Medio y en un país árabe, el que ha hecho historia al apuntarse la victoria ante el anfitrión. Y lo hizo con un protagonista estelar, Enner Valencia, con los dos goles.

Hinchas se desahogan

La afición de Ecuador, eufórica por los goles, no perdió la oportunidad para burlarse de Chile, por el famoso episodio de Byron Castillo.



Chile trató hasta última hora de que Ecuador no pudiera ir a la Copa del Mundo, bajo denuncia de la mala inscripción del jugador Castillo.



Ese episodio despertó una rivalidad entre las dos aficiones, y por eso los ecuatorianos se la gozaron con el triunfo y con estar en Catar, donde no pudo ir Chile.

