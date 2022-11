Siempre los Mundiales de fútbol se caracterizan por el acompañamiento que hacen los aficionados a sus respectivas selecciones y Qatar no ha sido la excepción.

En las tribunas se han visto hinchas de los 32 países, incluso, de los seleccionados que no clasificaron a la cita mundialista.



Es tradición elegir a la hincha más popular, la que se lleva todas las miradas en los estadios, como alguna vez lo fue la paraguaya Larissa Riquelme.



Esta vez, la ganadora parece ser la croata Ivana Knoll, quien se ha robado las miradas desde el inicio del torneo. El tema es que en Qatar, la trascendencia a la catalogada "hincha más bella del Mundial" le podría pasar factura.



De hecho, medios como 'La Razón', de México, ya registran las consecuencias de su 'actuación':



"Hincha de Croacia es censurada y debe modificar vestimenta", es el titular.



Y, según el diario británico 'The Sun', Knoll podría ser detenida.



Todo, por una sesión de fotos 'subida de tono'.

'Las fotos que no aceptarían en Qatar'

Fotografía del trofeo de una representación del trofeo del Mundial de Fútbol en la inauguración del campeonato Qatar 2022 hoy, en el estadio Al Bait en Al Khor (Catar). El mundial se realiza del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

"Knoll corre el riesgo de ser arrestada o deportada por usar ropa reveladora en público. El controvertido anfitrión Qatar pidió a los fanáticos, tanto hombres como mujeres, que no usen "ropa excesivamente reveladora" en el país durante la Copa del Mundo, que finaliza el 18 de diciembre", reporta 'The Sun' en su nota alusiva sobre la modelo croata.



De hecho, la junta de turismo de Qatar y los propios medios de la Fifa habían publicado un video recomendándoles a las mujeres cómo vestirse durante el Mundial.



La sugerencia, algo opuesta al estilo de Knoll, como remarca el diario británico en mención.



"Knoll corre el riesgo de ser contactada por la policía de Qatar debido a la naturaleza pública de sus sesiones de fotos. Si la policía no detecta las sesiones de fotos mientras se realizan en las calles, es posible que las noten mirando su Instagram", resalta.

Hasta el momento, la mujer no se ha pronunciado sobre si en efecto fue censurada o si corre riesgo de ser detenida.



Lo único que evidencia su 'feed' es que cambió el estilo. Un 'conejo' a la restricción, comentan algunos en las imágenes.

