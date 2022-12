Con Luis Suárez como en sus mejores tiempos y Giorgian De Arrascaeta letal, Uruguay venció a Ghana por 2-0 el viernes pero quedó fuera del Mundial de Catar 2022 por menor cantidad de goles a favor que Corea del Sur.

Los asiáticos vencieron a la ya clasificada Portugal por 2-1 en el otro partido del Grupo H y quedaron con cuatro puntos, al igual que la Celeste, y con el mismo saldo de goles (0), pero anotaron cuatro tantos y Uruguay solo dos.



"No creo que el empate ante Corea (0-0, en el debut) nos haya eliminado, nos eliminó el penal cobrado ante Portugal, que la Fifa ahora dice que no fue penal, eso nos elimina", afirmó el DT de la Celeste, Diego Alonso, en conferencia de prensa postpartido.



Diego Alonso hacía referencia al penal por mano involuntaria del defensor 'Josema'

Giménez en los descuentos del partido contra los lusos, que el árbitro iraní Aireza Faghani había desestimado y posteriormente cobró a instancias del VAR. Bruno Fernandes remató y marcó el 2-0.



Ahora, de nuevo, Giménez es protagonista de polémica. En esta oportunidad, por una agresión física y verbal a un directivo de Fifa, terminado el juego contra Ghana.



'Codazo e insulto'

"Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de FIFA. Le ha dado un codazo y acto seguido le ha insultado de manera muy grave. La sanción va a ser histórica", apuntó el periodista español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, popularmente conocido como 'Misterchip', en su cuenta de Twitter, acompañando un video en el que se le ve al defensor de Uruguay propinarle un codazo a uno de los hombres de Fifa.

Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de FIFA. Le ha dado un codazo y acto seguido le ha insultado de manera muy grave. La sanción va a ser histórica. pic.twitter.com/L3J0VkEtKe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

En otra grabación del juego ante Ghana, se le ve a Giménez insultar a los representantes en cancha del ente que rige el fútbol mundial.

"Manga de ladrones, son todos una manga de ladrones estos hijos de...", dijo.

La sanción por lo ocurrido, según destaca el portal Iusport, reconocido por su análisis jurídico en materia deportiva, podría ser de "varios meses de suspensión".



DEPORTES

*Con AFP

