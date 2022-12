Tite ha vivido el Mundial hasta el cansancio, siempre centrado en el próximo partido. Aun así, encuentra una apertura para un momento particular al que no renuncia. Todos los días antes de un partido, como este viernes ante Camerún, aprovecha la mezquita del interior del estadio Gran Hamad, que la selección brasileña utiliza en sus entrenamientos en Qatar, para unos minutos de oración.

El ritual es sencillo: quítate los zapatos, lávate los pies y entra en una zona cubierta por una alfombra roja, decorada con libros y otros objetos de la tradición islámica, y reza tus oraciones.



“Nos quitamos los zapatos, entramos con el pie derecho y rezamos”, resumió Tite durante su última aparición en la mezquita.



La mezquita no está abierta al público solo para visitas. Tímido, el espacio reúne a trabajadores que llegan todos los días de los alrededores para tiempos de oración, debidamente fijados en una pizarra electrónica en la pared del lugar. Cualquiera que encuentre a extranjeros cerca de la puerta no duda en invitarlos a entrar y orar. Solo hay un letrero que dice que el lugar es solo para eso y que no se permiten fotografías en interiores durante las oraciones.



— En Turquía, Qatar y Brasil, por ejemplo, las mezquitas son más abiertas, reciben turistas e incluso grupos escolares. Pero, por supuesto, hay que respetar la casa en la que se está — dice Francirosy Campos Barbosa, antropóloga musulmana y profesora de la USP de Ribeirão Preto.



Brasil se enfrentará este viernes ante Camerún para confirmar su paso a octavos como líder del Grupo G.



Diogo Dantas y Carol Knoploch

O GLOBO

GDA

