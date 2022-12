A dos días de finalizar la fase de grupos, el Mundial de Qatar podría alcanzar este jueves una marca importante: el gol 100 de la competición. Con cuatro partidos disputados este jueves y cuatro más el viernes, la edición de Qatar alcanzará la cifra en esta primera fase.

Son 97 goles marcados hasta el momento, una media de 2,42 por partido. La estadística aún está por detrás de dos de las últimas tres Copas anteriores. Hubo 2,67 goles por partido en el Mundial de Brasil, en 2014, y 2,62 en Rusia, en 2018. El promedio parcial de Qatar supera actualmente a la Copa de Sudáfrica, en 2010, que finalizó con 2,27 goles marcados por partido. .



Hoy entra en el campo el segundo mejor ataque de la competición. España ya suma 8 goles en el torneo (solo por detrás de los 9 de Inglaterra) y se enfrenta a Japón para intentar sellar su clasificación en el grupo E.

Dani Olmo (d) de España disputa un balón con Niklas Süle de Alemania. Foto: EFE

Los españoles también poseen la mayor goleada de la competencia hasta el momento, el 7-0 sobre Costa Rica en el debut. Justo detrás llega el 6 a 2 de los británicos sobre Irán, también en la primera vuelta.



A pesar de las numerosas anotaciones de los dos equipos, la tendencia de la Copa es hacia la exigua puntuación. Hasta el momento, el marcador más frecuente es el 0-0, que ya se ha repetido en 5 partidos. Según una encuesta del sitio web "OGol", solo 14 de los 40 juegos (35%) tuvieron tres o más goles.



La jornada de partidos de este jueves es Bélgica vs Croacia, Canadá vs Marruecos, Costa Rica vs Alemania y Japón vs España.



