La selección de Portugal cayó por 1-0 frente a Marruecos y perdió la oportunidad de jugar la semifinal del Mundial Qatar. Por su parte, Cristiano Ronaldo le dice adiós a su última oportunidad de conseguir la Copa del Mundo.



Al final del encuentro, en el que comenzó de suplente, el luso salió roto en lágrimas y completamente solo al vestuario.



Marruecos se convierte en la primera selección africana en llegar a una semifinal de un Mundial de fútbol.

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo. Las lágrimas de una leyenda que nunca ganará un Mundial. 💔 pic.twitter.com/X25WJDk6JS — Real Gómez (@RealGomezRM) December 10, 2022

Al entrar en el campo en el minuto 52 contra Marruecos, en cuartos de final del Mundial, igualaba, con 196, la marca de mayor número de partidos internacionales.



Cristiano Ronaldo abandonó rápidamente el terreno de juego con lágrimas en los ojos. Los sollozos del astro portugués continuaron en el túnel de vestuarios, inconsolable, mientras sus compañeros seguían en el terreno de juego, también entristecidos.



A sus 37 años, fue seguramente el último Mundial del cinco veces ganador del Balón de Oro. El duelo contra Marruecos será recordado más en la biografía de Cristiano Ronaldo por la derrota y tal vez su último partido en Mundiales, que por alcanzar al kuwaití Bader al-Mutawa, como los dos jugadores con mayor número de partidos internacionales en la historia (196).

Cristiano Ronaldo ante Marruecos Foto: AFP

Cristiano Ronaldo llevó peligro en el primer balón que tocó, a los pocos segundos de entrar, con un incursión por la izquierda y posterior centro que no encontró rematador. Pero eso fue casi todo.



Cristiano tenía la difícil misión de darle la vuelta al marcador en contra. Marruecos ganada por 1-0 con gol de cabeza de Youssef En Nesyri en el minuto 42, y tenía que ayudar en la batalla portuguesa contra el reloj.



A Portugal, con Ronaldo, le quedaban 38 minutos para al menos empatar. Pero casi no existió el astro portugués en la parte final del encuentro. La cerrada muralla defensiva que colocó la selección marroquí contra España en octavos de final, la repitió contra Portugal con igual éxito.



En ambos partidos el conjunto magrebí no encajó ningún gol.



Cristiano Ronaldo deja Qatar 2022 con dos records, el de mayor número de partidos internacionales (196) y habiéndose convertido en el único jugador en haber anotado goles en cinco Mundiales, tras haber marcado en el debut contra Ghana (victoria por 3-2). Pero esos dos récords se han visto empañados por una eliminación en cuartos de final.



REDACCIÓN DEPORTES CON AFP

