La victoria de Argentina contra México el sábado en el Mundial de Qatar ha generado todo tipo de raacciones. Por un lado, la euforia de los argentinos, y por el otro, la decepción de los mexicanos.

Luego del partido, Argentina tuvo un festejo memorable en el vestuario del estadio, pues se trataba de recuperar la confianza luego de la derrota en la primera jornada del grupo contra Arabia.



Sin embargo, ese festejo dio para una polémica e indignación del lado mexicano, que generó la feroz reacción del boxeador profesional Canelo Álvarez.

Canelo desafía a Messi

Lionel Messi. Foto: EFE

La reacción de Canelo llega luego de que circulara en redes un video en el que aparentemente Lionel Messi pisa una camiseta de México en el vestuario.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Entonces, el boxeador bramó: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, señaló Canelo en su cuenta de Twitter.



En otro trino, Canelo fue más allá: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!", escribió el boxeador. ​

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022



