Suiza domó a los 'leones indomables' de Camerún con un triunfo 1-0 en su primer partido en el Mundial de Catar-2022, este jueves en Doha, con un solitario tanto de Breel Embolo, nacido precisamente en ese país africano y quien no gritó el gol por respeto.



El atacante consiguió el único tanto del partido en el inicio de la segunda parte, en el minuto 48, y Suiza tomó provisionalmente los mandos del grupo G, que completan Brasil y Serbia.

Breel Embolo nació en la capital de Camerún, en la ciudad de Yaundé pero se mudó a Francia a los cinco años cuando sus padres se separaron. En ese país estuvo estudiando hasta que su madre conoció a un suizo y se mudó a Basilea. A los 13 años, empezó a jugar en las categorias inferiores del FC Basilea y rapidamente se destacó en la selección helvética.



“Si marco un gol intentaré no celebrar. Pero el fútbol es un deporte de emociones. Si lo celebro no será contra mi país natal, sino porque quiero ganar. Es un partido muy, muy especial para mí y para toda mi familia. Porque es un poco como un conflicto. Habrá mucha emoción a lo largo de este duelo”, había señalado el delantero del Mónaco antes del partido.

Facebook Twitter Linkedin

Suiza celebra la anotación del triunfo contra Camerún. Foto: EFE/EPA/Rolex dela Pena



Además, agregó que pudo llegar a jugar el Mundial de 2014 con Camerún pero no optó por esa oportunidad. “Nunca rompí el vínculo con Camerún y venía de disputar solo tres o cuatro partidos con el Basilea. Pensé mucho en esa decisión. Fue muy difícil. Y de repente, un día te despiertas, tienes tus respuestas y te dices: ‘Esto es lo que quiero. No hay vuelta atrás’", dijo el atacante de 25 años quien ha aportado sus goles en equipos como Schalke 04 y el Borussia Mönchengladbach.



A su vez, también confirmó que aún sigue teniendo familia en el país africano y que usualmente va de visita al país. Recordemos que en el pasado Mundial, el francés Antoine Griezmann no celebró su tanto ante Uruguay por las amsitades que cultivó en el Atlético de Madrid.

Los pasos de Suiza

Facebook Twitter Linkedin

Camerún Foto: EFE

Tras su meritoria Eurocopa del año pasado, en la que eliminó a la campeona mundial Francia en octavos de final y cayó en la tanda de penales de cuartos ante España, Suiza logra arrancar con buen pie en busca de una nueva clasificación a octavos de final, como logró en cuatro de sus cinco últimos Mundiales.



"Tuvimos un debut un poco difícil, pero no tengo la sensación de que hayamos estado nerviosos. Hemos jugado un partido muy maduro. Somos un equipo que se conoce bien, que juega junto desde hace mucho tiempo", comentó el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, en la conferencia de prensa posterior al partido.



En el caso de Camerún, la derrota complica mucho el panorama en el grupo y el equipo cuya federación preside Samuel Eto'o no tendrá fácil avanzar de ronda, algo que solo logró en una ocasión anteriormente, en su histórica participación de Italia1990, cuando se convirtió en el primer equipo africano en llegar a unos cuartos de final.



REDACCIÓN DEPORTES CON EFE