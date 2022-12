Argentina está a horas de definir su suerte en Qatar 2022. Este sábado se medirá ante Australia en los octavos de final y sus hinchas tienen encendida la ilusión de salir campeones del Mundial, un torneo que no alzan desde 1986 de la mano de Diego Maradona.



En medio de la previa, dos amigos se hicieron virales en Tik Tok debido a que uno de ellos se tatuó en el brazo los resultados que han tenido los dirigidos por Scaloni en este campeonato. En su pierna aparece la derrota 2-1 frente a Arabia Saudi y las victorias por 2-0 frente a México y Polonia.

🤪 Argentina y ese sentimiento y pasión incomprensible



🇦🇷 Un hincha de la #Scaloneta se tatuó los resultados de la selección en la fase de grupos



🗣 "Esto es para valientes", le dice a un amigo quien le recomienda que espere que finalice el mundial



Tik Tok: @leandrocordasco pic.twitter.com/RknibFk7cK — Metadata Noticias (@metadataweb) December 2, 2022

En el video se logra apreciar el momento en que Gonzalo De Santis le envía la foto a su amigo Leandro Cordasco. “No amigo, que mate. ¿Estás drogado vos, papá? ¡¿Qué te hiciste, boludo?! Flasheaste. ¡Hay que esperar un poco!”, le contesta Cordasco.



“¿Qué voy a esperar amigo?, si hace 34 años que vengo esperando y no llega. Todos dicen: ‘si gana me lo hago’. Es lo mismo que el que dice: ‘si consigo trabajo me voy a Luján caminando’. ¿Por qué no vas caminando a Luján primero y después te fijás si te llega el laburo? Todos hacen la misma: ‘si gana me lo hago, si gana me lo hago’ y ¿qué estás sacrificando? Nada, si van a la fija. No, esto es para valientes. El que no, que se baje antes”, le dice De Santis.

Polonia vs. Argentina. Messi botó penal Foto: EFE/ JJ Guillén

Además, De Santis luego le menciona que se lo hizo junto al tatuaje que tiene de Maradona. “En la zurda, en la que está el más grande de todos”, dice Gonzalo ilusionado. “Esta la vamos a ganar. Se tuvo que ir para ganarla”, luego de explicar que el Maradona no está presente, pero hará fuerza para ganar.



Los amigos se conocen desde pequeños. Tienen 34 y 36 años. Uno es abogado y el otro es comerciante. Uno es de River y el otro de Boca. Se dicen 'Burro' y 'Ñato' de cariño y lo que los une es su pasión por la 'albiceleste'.



En 2014, estaban viendo las semifinales del mundial y no tenían dinero pero cuando Argentina clasificó a la final no dudaron en irse para Río de Janeiro. “Llegamos el sábado a la medianoche pero no conseguimos lugar”, le mencionó Cordasco a Infobae.



Ahora, en Qatar 2022, siguen ilusionados y creen que este año sí será la de Argentina, al igual que decenas de sudamericanos que les mostraron su apoyo a través de las redes sociales.



